Роналду и Месси путешественники во времени? Раскрыта тайна загадочных фото из прошлого

В Сети появилась версия, что лучшие футболисты современности португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси пришли к нам из другого времени, что хоть как-то бы объясняло их превосходство над другими игроками. Но если Роналду и Месси путешественники во времени, то должны были остаться следы их пребывания. Кстати, ранее мы писали, что многие мечтают о дуэте Месси и Роналду в "Ювентусе". Такое мнение выразил экс-футболист "Барселоны".

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Заглянуть в будущее нам не удалось, а вот в прошлом любопытным болельщикам удалось найти футболиста с пугающим сходством с Лионелем Месси. Фото было сделано в 1969 году, за 18 лет до рождения аргентинца. На нем позирует якобы двойник Лионеля в костюме с эмблемой "Атлетика" из Бильбао, сообщает sportbible.com.

Раскрыть тайну удалось достаточно быстро. Оказывается, на фото не предок Месси, а испанский защитник Хавьер Клементе. Всю свою карьеру он провел в "Атлетике", а затем работал в клубе в качестве тренера и дважды приводил его к победе в чемпионате Испании.

Но это не все, ведь у Роналду тоже есть свой двойник из прошлого. Фанаты разглядели необычное сходство португальца с бывшим югославским полузащитником Драгославом Шекуларацом. Большую часть своей карьеры он провел в "Црвене Звезде", также поиграл в Германии, США, Колумбии, Франции, а завершил карьеру в Канаде в 1975 году, за 10 лет до рождения Роналду.

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Двойник Роналду. Фото Twitter

Интересно, что внука Шекулараца зовут Кристиан, он играет за "Ювентус" U-17 и дебютировал за команду с седьмым номером на спине. Кстати, сам Драгослав был на грани подписания контракта с туринским клубом в 1959 году, но ему было запрещено покидать Югославию.

Ранее мы писали, как эмоциональный Криштиану Роналду отреагировал "головой" на поражение от "Милана". Португальский голеадор сделал пост в Instagram.

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