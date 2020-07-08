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Как эмоциональный Криштиану Роналду отреагировал "головой" на поражение от "Милана"

8 июля, 12:31

Елена Павлова Елена Павлова

Португальский голеадор сделал пост в Instagram

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отреагировал на поражение в матче 31-го тура чемпионата Италии с "Миланом" со счетом 2:4. В составе "Ювентуса" отличились Адриен Рабьо и Роналду. За "Милан" забили Златан Ибрагимович, Франк Кессье, Рафаэл Леау и Анте Ребич. Туринский клуб прервал семиматчевую победную серию в чемпионате Италии.

"Это был не тот результат, которого мы хотели, но поднимите голову и продолжайте работать!" — написал Роналду в своем Instagram.

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INSTAGRAM

"Милан" после победы над "Ювентусом" набрал 49 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Ювентус" остался на первом месте с 75 баллами и в следующем туре Серии А 11 июля "Ювентус" примет "Аталанту". Криштиану Роналду забил в нынешнем первенстве 26 голов, 9 из них – с пенальти.

Ранее мы также сообщали, что Роналду только 10-й в посткарантинном рейтинге лучших футболистов Европы.

Матчи чемпионата Италии в прямой трансляции можно смотреть на сайте Oll.tv (по подписке).

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Смотрите, как Криштиану Роналду забивал в ворота "Ювентуса"

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Милан Италия чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Милан

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