Роналду покормил детей в домашнем прикиде за 3000 евро – может себе позволить

Португальский футболист даже на карантине одевается в дорогие наряды

Звездный нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду проводит последние деньки на родном острове Мадейра, ведь уже в воскресенье его ждут в расположении итальянского клуба. Тем не менее футболист и его любимая Джорджина Родригес пока что наслаждаются жизнью на вилле в семейном круге, о чем не стесняются рассказывать в соцсетях. Недавно они показали, как Роналду на карантине отдался Джорджине для стрижки.

В очередном сообщении в Instagram Родригес продемонстрировала видео, на котором Криштиану помогает справиться с едой своим детям. Испанское издание Mundo Deportivo подсчитало, что одежда футболиста в этот момент в сумме стоит около трех тысяч евро. На португальце была футболка Givenchy с двумя обезьянками стоимостью 500 евро, а сверху рубашка и шорты из одной коллекции Dior стоимостью 1050 и 990 евро соответственно. На ногах у футболиста журналисты заметили сандалии Dolce & Gabanna за 400 евро. И это еще не посчитали стоимости часов.

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Что тут скажешь, человек держит стиль даже на отдыхе. Красивым быть не запретишь.

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