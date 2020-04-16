Довели человека! Знаменитый футболист Криштиану Роналду на карантине взялся за учебу

Португалец пока что проводит время на родном острове Мадейра

Звездный нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает радовать своих поклонников фотографиями в соцсетях. А их только в Instagram – более 210 миллионов. На этот раз 35-летний футболист сообщил, что для него пришло время учиться! Кстати, мы писали, что названа дата возвращения Роналду в охваченную коронавирусом Италию.

До 19 апреля легионеры должны приехать в расположение клубов, после чего им надлежит пройти двухнедельный карантин. А вскоре и заиграют: футбольный матч назначен уже на 27 мая. В подписи же к новому фото Роналду добавил: "Всегда бросайте себе вызов!". Что именно Криштиану изучает, он не сообщил. Перед ним лежит блокнот, в которому видно наполовину исписанную страницу. А рядом лежит ручка, причем самая обычная, на что обратили внимание пользователи Instagram.

INSTAGRAM

Ожидается, что в этом году заработки футболиста за всю его карьеру достигнут отметки в миллиард долларов.

Реклама

Читайте, как Роналду провел тренировку на карантине вместе с детьми.

Смотрите, как КриРо забивал мяч в ворота СПАЛа в чемпионате Италии

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама