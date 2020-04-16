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Довели человека! Знаменитый футболист Криштиану Роналду на карантине взялся за учебу

16 апреля, 12:59

Вадим Авдасев

Португалец пока что проводит время на родном острове Мадейра

Звездный нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает радовать своих поклонников фотографиями в соцсетях. А их только в Instagram – более 210 миллионов. На этот раз 35-летний футболист сообщил, что для него пришло время учиться! Кстати, мы писали, что названа дата возвращения Роналду в охваченную коронавирусом Италию.

До 19 апреля легионеры должны приехать в расположение клубов, после чего им надлежит пройти двухнедельный карантин. А вскоре и заиграют: футбольный матч назначен уже на 27 мая. В подписи же к новому фото Роналду добавил: "Всегда бросайте себе вызов!". Что именно Криштиану изучает, он не сообщил. Перед ним лежит блокнот, в которому видно наполовину исписанную страницу. А рядом лежит ручка, причем самая обычная, на что обратили внимание пользователи Instagram.

INSTAGRAM

Ожидается, что в этом году заработки футболиста за всю его карьеру достигнут отметки в миллиард долларов.

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Читайте, как Роналду провел тренировку на карантине вместе с детьми.

Смотрите, как КриРо забивал мяч в ворота СПАЛа в чемпионате Италии

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