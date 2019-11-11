"У него травма": тренер "Ювентуса" прокомментировал скандальную замену Роналду

Киштиану Роналду и Маурицио Сарри / Фото: Reuters

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Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри прокомментировал замену нападающего команды Криштиану Роналду в матче против "Милана" (1:0) в 12-м туре чемпионата Италии. Напомним, португалец был заменен уже на 55-й минуте, чем был крайне недоволен. Он не пожал руку наставнику и сразу же отправился в раздевалку. Тем не менее, Сарри утверждает, что заменил Роналду из-за повреждения.

"На протяжении последнего месяца у него есть небольшие проблемы с коленом. Роналду повредил коллатеральные связки в результате ушиба, полученного на тренировке. Когда он проводит интенсивные тренировки или играет, у него нарушается баланс. Из-за этого страдают икроножная мышца и бедро. Все это влияет на игру Криштиану. Сейчас он не в лучшей форме", – приводит слова Сарри Football Italia.

Отметим, что Роналду был заменен в матче Лиги чемпионов против "Локомотива". Тогда португалец так же остался недоволен заменой. В текущем сезоне 34-летний Роналду провел 14 матчей за "Ювентус", забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

Ранее мы писали, что мама Роналду, заявила, что футбольная мафия не дает португальцу выиграть больше "Золотых мячей".

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