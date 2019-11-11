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По губам Роналду прочитали, какое ругательство он сказал в адрес тренера "Ювентуса"

11 ноября, 15:59

Скандал с ранней заменой Криштиану в матче чемпионата Италии с "Миланом" набирает обороты

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Криштиану Роналду обвиняют в том, что он обматерил своего тренера Маурицио Сарри после того, как Сарри заменил Криштиану на 55-й минуте воскресного матча "Ювентус" – "Милан" 1:0. Напомним, проваливший этот поединок Роналду после ранней замены ушел в раздевалку, даже не пожав руку главному тренеру туринцев.

Однако при этом Криштиану Роналду не смолчал. Как сообщает туринский футбольный ресурс Il Bianconero, 5-кратный обладатель "Золотого мяча", покидая поле, на португальском языке назвал Маурицио Сарри "сукиным сыном". Это прочитали по губам футболиста, когда он после замены направлялся в раздевалку.

Напомним, по данным итальянских СМИ, Роналду, разозленный заменой, оставил стадион еще до окончания матча с "Миланом". Что интересно, победный для туринцев мяч в этом поединке забил Дибала, вышедший на поле как раз вместо Криштиану.

Обзор матча "Ювентус" – "Милан" (1:0)

Ранее Маурицио Сарри на вопрос о поведении Роналду ответил, что не имеет личных претензий к португальцу, однако допустил, что тому придется обсудить данную ситуацию с одноклубниками и, вероятно, попросить у тех прощения.

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Криштиану Роналду и Маурицио Сарри

Криштиану Роналду и Маурицио Сарри / Фото: Reuters

"На протяжении последнего месяца у него есть небольшие проблемы с коленом. Роналду повредил коллатеральные связки в результате ушиба, полученного на тренировке. Когда он проводит интенсивные тренировки или играет, у него нарушается баланс. Из-за этого страдают икроножная мышца и бедро. Все это влияет на игру Криштиану. Сейчас он не в лучшей форме", – заявил Сарри

Ранее мы писали, что футбольная мафия не дает Роналду выиграть больше "Золотых мячей". Так считает мама Криштиану, заявившая: "Если бы он был испанцем или англичанином, они бы так не поступили. Это происходит потому, что он португалец".

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Маурицио Сарри

Источник: Сегодня|Спорт

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