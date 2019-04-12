Роналду не взяли на матч "Ювентуса", в котором туринцы могут досрочно стать чемпионами
Португальцу предоставят отдых перед ответным матчем Лиги чемпионов с "Аяксом"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отметил, что даст отдохнуть лидерам в предстоящем матче 32-го тура чемпионата Италии со СПАЛ. Туринцам для завоевания чемпионского титула досрочно нужно набрать хотя бы одно очко. СПАЛ занимает 16-е место в турнирной таблице.
"Многие игроки стартового состава будут отдыхать. Заодно предоставим шанс ряду молодых игроков. Этот день может быть особенным. Но празднования по поводу восьмого чемпионства подряд нужно провести после матча с "Аяксом".
Мы должны помнить, что за плечами многих футболистов длинный сезон, чемпионат мира. Нет смысла рисковать здоровьем Роналду. Как и теми, кто играл во время последнего перерыва на матчи сборных. Сможет отдохнуть и Бонуччи, хотя у него все в порядке со здоровьем", – цитирует Sky Italia Аллегри.
Напомним, что Роналду пропустил около двух недель из-за травмы, полученной в матче отбора на Евро-2020 против Сербии. Португалец вернулся на поле в мачте Лиги чемпионов против "Аякса" и сразу же отметился голом. Правда голландцы сумели отыграться, поэтому судьба путевки в полуфинал будет разыгрываться в Турине.
Ранее мы писали, что Роналду спел в авто вместе со своей невестой Джорджиной Родригес и старшим сыном Криштиану Роналду-младшим. Семейное видео португалец разместил на своей странице в соцсети.
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