Роналду поет за рулем "Роллс Ройса": португалец поделился семейным видео из авто
Португалец похвастался своими талантами вне футбольного поля
Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился с подписчиками в Instagram фрагментами видео из семейной поездки в автомобиле. Португальский нападающий со своей невестой Джоржиной Родригес и старшим сыном ведали подписчикам о своих музыкальных предпочтениях.
Видеоролик Роналду опубликовал на своей странице в Instagram. За 16 часов публикация набрала более восьми миллионов отметок "нравится" 99 тысяч комментариев.
На видео 34-летний португалец ведет автомобиль и исполняет песню Everybody’s Got To Learn Sometime британской группы The Korgis. Его невеста подпевала колумбийскому певцу Wolfine и его хиту Bella, а Роналду-младший сначала скучал на заднем сиденье, пока в авто не зазвучала песня в стиле рэп Sicko Mode американского исполнителя Travis Scott.
Ранее мы писали, что Криштиану Роналду вылечил травму и готов сыграть с "Аяксом" в Лиге чемпионов. Португалец залечил свое бедро и готов забивать в среду в Амстердаме.
Находясь вне игры, Роналду зря время не терял. Звездный португалец показал, как учит сынишку забивать правой: появилось милое видео из дома Криштиану.
Кроме того, Кришти придумал бизнес для своей подруги. После клиники по пересадке волос форвард "Ювентуса" открывает кондитерскую. Ее управляющей станет невеста футболиста Джорджина Родригес.
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