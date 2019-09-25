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Роналду никогда не выбирал Месси в голосованиях за лучшего игрока

25 сентября, 11:07

В то же время, Лео два раза голосовал за Криштиану

Криштиану Роналду и Лионель Месси

Криштиану Роналду и Лионель Месси / Фото: AFP

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В Милане состоялась церемония награждения лучших игроков года по версии ФИФА. Особое внимание, как всегда, было приковано к нападающему "Барселоны"Лионелю Месси и форварду "Ювентуса" Криштиану Роналду. Ранее мы писали, что Шевченко и Пятов "проигнорили" Месси в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА.

ESPN показала, как голосовали извечные конкуренты на The Best FIFA Football Awards в последние годы.

Аргентинец дважды называл Роналду в тройке лучших в 2018 и 2019 годах, в то время как португалец ни разу с 2013 года не посчитал своего извечного конкурента лучшим.

Напомним, что ФИФА назвала лучшим футболистом года неудачника-аргентинца. По наградам от ФИФА Лионель Месси обошел Криштиану Роналду. Счет стал 6:5 в пользу каталонца.

Также добавим, что Гвардиола в пролете: лучшим тренером года стал очкарик, который хочет прожить до ста лет. В борьбе за престижную награду от ФИФА Юрген Клопп опередил коллег по английской Премьер-лиге.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону"

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Криштиану Роналду ФИФА Лионель Месси

Источник: ESPN

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