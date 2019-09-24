Шевченко и Пятов "проигнорили" Месси в голосовании за лучшего игрока года по версии ФИФА

Тренер и капитан сборной Украины проголосовали за лучшего футболиста

Андрей Шевченко / Фото: AFP

Стали известны подробности голосования тренеров и капитанов сборных за обладателя приза лучшему игроку года ФИФА The Best. Кстати, Роналду запостил загадочный пост после проигрыша от Месси.

От Украины голосовали тренер сборной – Андрей Шевченко и капитан национальной команды – Андрей Пятов.

Менеджер национальной команды отдал предпочтение форварду Мохаммеду Салаху, а вот Криштиану Роналду и Лионель Месси оказались на втором и третьем месте.

В свою очередь капитан национальной команды Андрей Пятов выделил двух игроков "Ливерпуля" и одного представителя "Барселоны".Вратарь "горняков" проголосовал за Вирджила ван Дейка, Френки де Йонга и Мохаммеда Салаха.

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Как мы писали ранее, Европу кинули: ФИФА назвала лучшим футболистом года неудачника-аргентинца. По наградам от ФИФА Лионель Месси обошел Криштиану Роналду. Счет стал 6:5 в пользу каталонца.

Также добавим, что Гвардиола в пролете: лучшим тренером года стал очкарик, который хочет прожить до ста лет.В борьбе за престижную награду от ФИФА Юрген Клопп опередил коллег по английской Премьер-лиге.

Смотрите, как Месси забивает за "Барселону"

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