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Роналду обиделся на популярный ресурс из-за своей трансферной стоимости и заблокировал его

2 марта, 22:53

Елена Павлова

Португальскому футболисту не понравилась его цена на сайте

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду заблокировал в своем Instagram популярный ресурс Transfermarkt, который анализирует и регулярно обновляет трансферную стоимость футболистов. Судя по всему, лидер чемпиона Италии обиделся на свою стоимость на сайте. Ранее мы писали, что Роналду захотел вернуться в "Реал" после посещения матча с "Барселоной".

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Может быть, никто бы об этом не узнал, если бы не публикация Transfermarkt, в которой он собрал символическую сборную из игроков, агентом которых является Жорже Мендеш. На картинке с футболистами представители ресурса отметили всех, кроме Роналду, что не могли не заметить подписчики, которые тут же начали задавать вопросы.

INSTAGRAM

"Мы не смогли тегнуть Роналду, так как он отправил нас в черный список, когда увидел свою стоимость на сайте. Он сообщил нам, что ему не понравилась его цена", — написал Transfemarkt в комментариях к посту.

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В данный момент стоимость португальца составляет приблизительно 75 млн евро. Отметим, что в нынешнем сезоне 35-летний Роналду принял участие в 21 матче чемпионата Италии и забил 21 гол.

Смотрите, как Роналду забивал СПАЛу в чемпионате Италии

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футболист обида сборная Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источники: Transfer Market Web , Сегодня|Спорт

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