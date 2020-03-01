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"Нас оставили одних": Роналду и Дибала раскритиковали игроков "Ювентуса" в матче Лиги чемпионов

1 марта, 14:07

Форварды обсудили действия партнеров в матче с "Лионом"

Нападающие "Ювентуса" Криштиану Роналду и Пауло Дибала обсудили действия туринской полузащиты в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона". Форварды в разговоре между собой в подтрибунном тоннеле выразили недовольство действиями хавбеков.

- Нас оставили одних, никакой поддержки от полузащитников.

- Никто не получает мяч.

- Знаю, нет даже подборов после отскоков, нет вообще ничего, — сказал Роналду на видео из подтрибунного тоннеля лионского стадиона.

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Напомним, в первом матче "Ювентус" уступил в гостях со счетом 0:1. Ответная встреча состоится 17 марта на стадионе "Альянц Стэдиум".

К слову, "Ювентус" отказался вернуть болельщикам деньги за билеты на матч с "Интером".

Смотрите, как "Ювентус" уступил "Лиону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

Также мы писали, что Дель Пьеро из-за коронавируса не смог получить в Италии российскую визу. Легендарному футболисту "Юве" и сборной Италии пришлось лететь за визой в Армению.

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Лига чемпионов Криштиану Роналду Ювентус Турин Лион Франция

Источник: Сегодня|Спорт

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