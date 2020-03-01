"Нас оставили одних": Роналду и Дибала раскритиковали игроков "Ювентуса" в матче Лиги чемпионов

Нападающие "Ювентуса" Криштиану Роналду и Пауло Дибала обсудили действия туринской полузащиты в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Лиона". Форварды в разговоре между собой в подтрибунном тоннеле выразили недовольство действиями хавбеков.
- Нас оставили одних, никакой поддержки от полузащитников.
- Никто не получает мяч.
- Знаю, нет даже подборов после отскоков, нет вообще ничего, — сказал Роналду на видео из подтрибунного тоннеля лионского стадиона.
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Напомним, в первом матче "Ювентус" уступил в гостях со счетом 0:1. Ответная встреча состоится 17 марта на стадионе "Альянц Стэдиум".
К слову, "Ювентус" отказался вернуть болельщикам деньги за билеты на матч с "Интером".
Смотрите, как "Ювентус" уступил "Лиону" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:
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