Роналду обошел Месси по количеству хет-триков в карьере и стал лучшим в Европе

Португалец 36 раз забил за один матч три мяча, тогда как аргентинцу такое удавалось 35 раз

Роналду впервые забил три мяча в Италии / Фото: Reuters

Португальский нападающий Криштиану Роналду вышел в лидеры по количеству хет-триков в элитных европейских чемпионатах. Как мы писали, голы Роналду в матче с "Кальяри" вывели "Ювентус" в лидеры чемпионата Италии. Сегодня 34-летний футболист забил три мяча команде Клаудио Раньери, и этот хет-трик для него оказался первым за полтора года пребывания в Италии.

Всего же в карьере Роналду набралось 36 хет-триков. Всего по одному разу он забивал три мяча в одном матче в форме "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса". Зато за мадридский "Реал" Криштиану 34 раза отмечался хет-триками. Смотрите обзор матча "Юве" с "Кальяри", в котором португалец стал рекордсменом.

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У главного конкурента Роналду, аргентинца Лионеля Месси, пока что насчитывается 35 хет-триков. 32-летний капитан "Барселоны" забивал только в чемпионате Испании.

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Сегодняшние голы португальского форварда позволили "Ювентусу" занять первое место в Серии А и оторваться от "Интера" на три очка. Правда, у туринцев на одну игру больше, а миланцы свой матч с "Наполи" играют в гостях в 21:45.

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