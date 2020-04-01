"Животное, убирайся из Мадейры": Роналду "грязно" оскорбили за нарушение карантина

Известный португальский политик "наехал" на Криштиану, а потом заявил, что его страницу в Facebook взломали

Вокруг Криштиану Роналду, нарушившего карантин на Мадейре, разгорелся скандал. Португальский политик Рафаэль Маседу в своем Facebook оскорбил форварда туринского "Ювентуса", особо не выбирая выражений.

"Я хочу, чтобы это животное, прилетевшее из Италии, оставалось дома. Уберите этого бродягу из Мадейры", – написал Маседу на своей странице в соцсети

Напомним, на днях Криштиану Роналду отправился погулять вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес, а также двойнятами Евой и Матео, которым в июне исполнится три годика. При этом ни на футболисте, ни на его родных не было защитных масок.

Однако позже сам же португальский политик Рафаэль Маседу написал, что его страницу в соцсети взломали хакеры, которые и стали авторами оскорбления в адрес Роналду.

"Это происходит не впервые, и теперь я сменил пароль. Я хочу принести свои извинения Криштиану. Теперь буду менять пароли каждую неделю", – пообещал Маседу

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Ранее мы рассказывали, что"Ювентус" может продать Роналду из-за кризиса, вызванного коронавирусом. Из-за экономических проблем туринцы вряд ли смогут продолжать платить Криштиану баснословную зарплату – 31 миллион евро в год.

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