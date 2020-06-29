Роналду оторвался на 33 тысячи евро: появились фото горячего уикенда Криштиану

После реализованного пенальти в матче с "Лечче" форвард "Ювентуса" вернулся на яхту к своей Джорджине

Стало известно, как Криштиану Роналду провел время после пятничной победы "Ювентуса" над "Лечче" украинца Шахова 4:0, к которой приложился и сам португальский нападающий, реализовавший в той игре пенальти. 5-кратный обладатель "Золотого мяча" вернулся на 20-метровую яхту Mangiomar, на которой был запечатлен со своей возлюбленной Джорджиной еще до поединка с "Лечче".

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35-летний Роналду откисал на восточном берегу Италии в водах Средиземного моря, сообщает The Sun. Причем, помимо Криштиану и Джорджины Родригес, на судне находились несколько друзей футболиста.

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Фото – The Sun

Отметим, что на борту яхты могут разместиться девять человек в четырех каютах. Стоимость ее недельной аренды составляет порядка 33 тысячи евро. "Это зарплата Роналду за два часа работы", – иронизирует британский таблоид.

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Однако, как говорится, хорошего – понемножку. После уикенда на яхте Криштиану Роналду пришлось вернуться в расположение "Ювентуса" для подготовки к выездному матчу с "Дженоа", который состоится во вторник.

Смотрите обзор последнего матча Роналду

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