Раздетые на яхте: Джорджина Родригес показала, кто ей нравится даже больше, чем Роналду

Невеста Криштиану Роналду очаровательная Джорджина Родригес рассказала и показала, кто ей нравится даже больше, чем ее возлюбленный. Признание пышногрудой испанки прозвучало на яхте, где они с нападающим "Ювентуса" отдыхают после победного для Криштиану матча с "Болоньей". В нем Роналду реализовал пенальти,став самым забивным португальцем в Италии.

"Единственное, что мне нравится больше, чем ты, – это мы", – подписала Джорджина Родригес в Instagram совместный снимок с Криштиану Роналду на яхте, на котором влюбленные запечатлены греющимися на солнышке в объятиях друг друга

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Отметим, что перед этим невеста Роналду удивила своим видом на яхте. Джорджина Родригес накрыла голову капюшоном, под котором девушку не сразу и узнаешь. "Хм!" – оставила загадочный комментарий под этим фото Джорджины сестра Криштиану Роналду – Катя Авейру.

Тогда как фолловеры Джорджины задались вопросом: "Как можно на яхте быть такой одетой?". Объяснение в ходе споров родилось только одно: "Этот специальный костюм, видимо, помогает худеть. Чтобы быть девушкой Криштиану Роналду, нужно следить за собой".

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Ранее мы рассказывали, что Роналду взял Джорджину в плен на глазах у детей. Нападающему "Ювентуса" стало скучно на карантине, и он затеял внутрисемейную забаву: пикантное видео из дома Криштиану.

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

Смотрите видео пенальти Роналду в игре с "Болоньей"

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