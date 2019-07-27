Роналду отреагировал на празднование корейцами гола в его фирменном стиле: появилось видео

Португальский лидер "Ювентуса" со скамейки запасных наблюдал за тем, как нарушаются его авторские права

Криштиану Роналду. Фото: AFP

В товарищеском матче между "Ювентусом" и сборной звезд чемпионата Южной Кореи в Сеуле (3:3) случился забавный эпизод. После второго забитого мяча в ворота "Старой синьоры" сразу три футболиста корейской команды отпраздновали гол в стиле форварда туринцев Криштиану Роналду. Разбежались, подпрыгнули, развернулись в воздухе и приземлились на широко расставленные ноги.

В этот момент камеры успели запечатлеть реакцию Криштиану Роналду на это действо. 34-летний португалец, находившийся на скамейке запасных, иронично улыбнулся и положил ногу на ногу. Как оказалось, никакой обиды за нарушение своих "авторских прав" на такое празднование Кришти на соперников не затаил. В раздевалку он уходил, приобняв за плечи автора "корейского" гола – бразильца Чесинью.

Отметим, что Роналду провел всю игру против звезд чемпионата Южной Кореи на скамейке запасных. Болельщики остались недовольны тем, что футболист так и не появился на поле. При этом ранее организаторы сообщали, что нападающий сыграет как минимум один тайм. Встреча команд проходила в Сеуле и собрала более 60 тысяч зрителей.

Как сообщалось ранее, Криштиану Роналду зарабатывает почти миллион долларов за пост в соцсетях. Португальский футболист – лидер в спорте по заработкам в Instagram. Интересно, что Роналду является самым популярным человеком в этой социальной сети. У португальца – 176,8 млн подписчиков.

Также мы писали, что Роналду – больше не насильник: прокуратура подвела итоги дела. Напомним, жительница США Кетрин Майорга обвиняла Криштиану в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году в гостиничном номере.

Смотрите, как Роналду забивает за сборную и за клуб

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