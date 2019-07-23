Роналду больше не насильник: прокуратура подвела итоги дела

Португальский игрок "Ювентуса" "отбелил" свою репутацию

Криштиану Роналду. Фото: AFP

Футболист сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не будет привлечен к уголовной ответственности по делу об изнасиловании. Как считает сторона обвинения, которую представляет Стив Вольфскин, вина Роналду не может быть доказана на основании имеющихся материалов дела. Ранее суд прекратил рассмотрение иска.

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Напомним, что жительница США Кетрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году в гостиничном номере, и подала на футболиста в суд. Американка хотела сразу подать на португальца в суд, но игрок якобы заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание.

Также добавим, что Криштиану Роналду взбесила замена в матче против "Тоттенхэма". В контрольном поединке нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду гневно отреагировал на замену в товарищеском матче с "Тоттенхэмом".

Кстати, стало известно, во сколько Лионелю Месси обошелся отдых на уединенном острове. Нападающий сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси во время межсезонья вместе с женой и детьми отдыхает на эксклюзивном курорте на острове в Карибском бассейне.

Смотрите гол Криштиану Роналду за сборную Португалии:

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