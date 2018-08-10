Роналду переплатил штраф за уклонение от уплаты налогов – ему вернули деньги

Португальский футболист согласился с обвинением, чтобы не сесть в тюрьму

Нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду вернули два миллиона евро. Как сообщает Marca, налоговые органы Испании вернули португальцу более 2 миллиона евро, так как посчитали, что они уже были уплачены футболистом в виде НДС.

По делу об уклонении от уплаты налогов Роналду заплатит штраф в размере 13,4 млн евро. Португалец признал вину в уклонении от уплаты налогов с доходов от имиджевых прав в период с 2011 по 2014 год.

Ранее мы писали, что Криштиану Роналду получит два года тюрьмы в Испании. Это максимальный по длительности срок для того, чтобы считаться условным.

В мае сообщалось, что Криштиану Роналду заплатит 30 миллионов, чтобы избежать тюремного заключения.

Криштиану Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В 438 матчах за "королевский клуб" он забил 450 мячей, а также помог команде завоевать 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. А в июле "Ювентус" оформил трансфер Криштиану Роналду из "Реала".

Напомним, что "Ювентус" заплатил за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год. Ранее мы писали, что "Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту