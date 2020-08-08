Роналду побил почти столетний бомбардирский рекорд "Ювентуса"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду побил клубный рекорд по количеству голов в одном сезоне, который держался на протяжении 94 годов, сообщает Squawka. В завершившемся для его команды сезоне португалец наколотил во всех турнирах 37 голов: 31 в Серии А, два – в Кубке Италии и четыре – в Лиге чемпионов.

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Предыдущий рекорд принадлежал Ференцу Хирзеру, который в сезоне 1925/26 годов забил в чемпионате Италии 35 мячей. При этом, ему понадобилось всего 26 матчей.

Также португалец стал первым игроком в Лиге чемпионов, кто забил 10 и более мячей в составе трех разных команд. Ранее Роналду 15 раз отличился в футболке "Манчестер Юнайтед", 105 мячей наколотил за "Реал", и вчера оформил свой 10-й гол в "Ювентусе".

Тем не менее, бомбардирских потуг Роналду не хватило, чтобы вывести свою команду в четвертьфинал Лиги чемпионов. "Ювентус" обыграл "Лион" в ответном матче 1/8 финала, но по сумме двух матчей в следующий раунд вышли французы.

Ранее мы писали, что Роналду по-своему подготовился к Лиге чемпионов: постригся и поменял прическу. Португальский футболист во время карантина экспериментирует над своей внешностью.

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Смотрите обзор матча "Ювентус" – "Лион":

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