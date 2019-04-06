Роналду показал, как учит сынишку забивать правой: милое видео из дома Криштиану
Сын португальца, которому нет и двух годиков, уже демонстрирует шикарнейший удар
В сети появилось трогательное видео, как пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду в стенах своего дома учит играть в футбол своего сына Матео, которому 1 год и 10 месяцев. Роналду накатывает мячик Матео, и малыш без устали лупит по нему правой ногой. "Форца!", – подбадривает сына Криштиану и каждый удар своего наследника встречает возгласами радости и победным выбрасыванием рук в воздух.
"У парнишки – отличный удар с правой!", – пишут болельщики в комментариях под этим видео. "А Роналду – отличный тренер! Может, он и Лукаку научит бить по мячу?", – смеются английские поклонники футбола.
При этом видно, как во время ударов Матео по мячу футбольные движения старается имитировать и его сестренка - Ева. Но потом ей это становиться скучным и она берется за швабру.
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Напомним, у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду – четверо детей, из которых двое сыновей. И уже сейчас отец начинает готовить их к карьере футболистов. 8-летний Криштиану-младший довольно неплохо играет за детскую команду "Юве", а до этого феерил в Мадриде.
Как сообщалось ранее, подруга Роналду опровергла слухи о беременности. "Ела макароны четыре дня подряд", – объяснила свою полноту Джорджина Родригес.
Также сообщалось, что Роналду потянуло на сладкое. После клиники по пересадке волос форвард "Ювентуса" открывает кондитерскую, которой будет управлять его девушка.
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