Роналду показал, как учит сынишку забивать правой: милое видео из дома Криштиану

Сын португальца, которому нет и двух годиков, уже демонстрирует шикарнейший удар

Роналду и его семейство. Фото: Instagram

Роналду показал, как учит сынишку забивать правой: милое видео из дома Криштиану //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/854/825/5ca8548251f96.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/854/825/5ca8548251f96.png 2019-04-06T10:27:46+03:00 Футбол Сын португальца, которому нет и двух годиков, уже демонстрирует шикарнейший удар

В сети появилось трогательное видео, как пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду в стенах своего дома учит играть в футбол своего сына Матео, которому 1 год и 10 месяцев. Роналду накатывает мячик Матео, и малыш без устали лупит по нему правой ногой. "Форца!", – подбадривает сына Криштиану и каждый удар своего наследника встречает возгласами радости и победным выбрасыванием рук в воздух.

"У парнишки – отличный удар с правой!", – пишут болельщики в комментариях под этим видео. "А Роналду – отличный тренер! Может, он и Лукаку научит бить по мячу?", – смеются английские поклонники футбола.

При этом видно, как во время ударов Матео по мячу футбольные движения старается имитировать и его сестренка - Ева. Но потом ей это становиться скучным и она берется за швабру.

INSTAGRAM (@bbcsport) 5 Апр 2019 в 9:49 PDT

Напомним, у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду – четверо детей, из которых двое сыновей. И уже сейчас отец начинает готовить их к карьере футболистов. 8-летний Криштиану-младший довольно неплохо играет за детскую команду "Юве", а до этого феерил в Мадриде.

Как сообщалось ранее, подруга Роналду опровергла слухи о беременности. "Ела макароны четыре дня подряд", – объяснила свою полноту Джорджина Родригес.

Также сообщалось, что Роналду потянуло на сладкое. После клиники по пересадке волос форвард "Ювентуса" открывает кондитерскую, которой будет управлять его девушка.

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