Роналду потерял более миллиона на продаже особняка своему бывшему одноклубнику

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду продал свой особняк в Португалии бывшему партнеру по мадридскому "Реалу" Пепе. Роналду приобрел дом семь лет назад за 3,5 миллиона фунтов, но для своего старого приятеля он сделал существенную скидку – Пепе приобрел до всего за 2,3 миллиона фунтов.
Дом площадью в 800 квадратным метров находится в национального парка Жермеш. На территории особняка есть вертолетная площадка и бассейн. С него открывается роскошный вид на реку Каваду.
Напомним, что несколько дней назад Роналду за полтора миллиона евро стал соседом Макгрегора. Появилось фото виллы Криштиану в испанской Марбелье – с бассейном и кинотеатром.
Ранее сообщалось, что в рейтинге спортсменов с самой дорогой рекламой в Instagram первое место в списке с солидным отрывом занял Роналду. Рекламный пост Криштиану в его аккаунте стоит почти миллион долларов. Интересно, что Роналду является самым популярным человеком в этой социальной сети. У португальца 177 млн подписчиков.
Также мы писали, что Роналду не жалел денег в отпуске. Сутки пребывания на курорте в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.
Смотрите, как Роналду отрывался в отпуске
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