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Роналду потерял более миллиона на продаже особняка своему бывшему одноклубнику

Сегодня, 15:48

Португальский футболист сделал существенную скидку партнеру по национальной команде

Криштиану Роналду и Пепе

Криштиану Роналду и Пепе / Фото: AFP

Роналду потерял более миллиона на продаже особняка своему бывшему одноклубнику https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%83%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%83%20%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D0%B5 Футбол Португальский футболист сделал существенную скидку партнеру по национальной команде

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду продал свой особняк в Португалии бывшему партнеру по мадридскому "Реалу" Пепе. Роналду приобрел дом семь лет назад за 3,5 миллиона фунтов, но для своего старого приятеля он сделал существенную скидку – Пепе приобрел до всего за 2,3 миллиона фунтов.

Дом площадью в 800 квадратным метров находится в национального парка Жермеш. На территории особняка есть вертолетная площадка и бассейн. С него открывается роскошный вид на реку Каваду.

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Напомним, что несколько дней назад Роналду за полтора миллиона евро стал соседом Макгрегора. Появилось фото виллы Криштиану в испанской Марбелье – с бассейном и кинотеатром.

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Ранее сообщалось, что в рейтинге спортсменов с самой дорогой рекламой в Instagram первое место в списке с солидным отрывом занял Роналду. Рекламный пост Криштиану в его аккаунте стоит почти миллион долларов. Интересно, что Роналду является самым популярным человеком в этой социальной сети. У португальца 177 млн подписчиков.

Также мы писали, что Роналду не жалел денег в отпуске. Сутки пребывания на курорте в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.

Смотрите, как Роналду отрывался в отпуске

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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дом футбол Криштиану Роналду Пепе

Источник: Сегодня|Спорт

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