Роналду повторил уникальный рекорд Ван Нистелроя в Лиге чемпионов

Сегодня, 13:18

Португалец является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги чемпионов

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Португальский форвард "Реала" Криштиану Роналду стал вторым игроком в истории, забившим в девяти матчах Лиги чемпионов подряд. Он отличился в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ".

На 51-й минуте нападающий мадридской команды Криштиану Роналду точным ударом открыл счет в матче. Португалец забивает минимум один гол уже в девятой встрече Лиги чемпионов подряд.

Таким образом, он стал вторым игроком в истории турнира, которому это удавалось. До сегодняшнего дня в девяти играх Лиги чемпионов кряду удавалось отличиться только форварду "Манчестер Юнайтед" Руду Ван Нистелрою (сезон-2002/03).

"Реал" обыграл "ПСЖ" со счетом 2:1 и вышел в 1/4 финала турнира. На данный момент, на счету Роналду 12 голов в восьми матчах Лиги чемпионов нынешнего сезона.

Интересно, что в предыдущем матче против "ПСЖ" Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 100 голов в Лиге чемпионов за один клуб.

В параллельном матче во вторник "Ливерпуль" и "Порту" сыграли вничью 0:0, дальше после победы 5:0 в выездном поединке проходит английский клуб.
футбол, Лига чемпионов, Реал Мадрид, Криштиану Роналду, псж, Руд ван Нистелрой

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Источник:

sport.ru

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