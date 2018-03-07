Роналду повторил уникальный рекорд Ван Нистелроя в Лиге чемпионов
Португалец является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Лиги чемпионов
Португальский форвард "Реала" Криштиану Роналду стал вторым игроком в истории, забившим в девяти матчах Лиги чемпионов подряд. Он отличился в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ".
На 51-й минуте нападающий мадридской команды Криштиану Роналду точным ударом открыл счет в матче. Португалец забивает минимум один гол уже в девятой встрече Лиги чемпионов подряд.
Таким образом, он стал вторым игроком в истории турнира, которому это удавалось. До сегодняшнего дня в девяти играх Лиги чемпионов кряду удавалось отличиться только форварду "Манчестер Юнайтед" Руду Ван Нистелрою (сезон-2002/03).
"Реал" обыграл "ПСЖ" со счетом 2:1 и вышел в 1/4 финала турнира. На данный момент, на счету Роналду 12 голов в восьми матчах Лиги чемпионов нынешнего сезона.
Интересно, что в предыдущем матче против "ПСЖ" Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 100 голов в Лиге чемпионов за один клуб.
В параллельном матче во вторник "Ливерпуль" и "Порту" сыграли вничью 0:0, дальше после победы 5:0 в выездном поединке проходит английский клуб.
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