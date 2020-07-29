Роналду признан лучшим пенальтистом XXI века, Месси – худшим

Одни и те же игроки фигурируют в списке лучших и худших

Авторитетный сайт Transfermarkt составил рейтинг лучших исполнителей пенальти в XXI веке. Первое место в списке занял нападающий итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. С 2000 года португалец наколотил 114 мячей с 11-метровой отметки. Ранее мы писали что Роналду – первый футболист в истории с 50 и более голами в чемпионатах Англии, Испании и Италии.

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Второе и третье места разделили между собой легенда итальянской "Ромы" Франческо Тотти и звезда испанской "Барселоны" Лионель Месси – у обоих по 75 результативных ударов с "точки".

Лучшие пенальтисты XXI века:

1. Криштиану Роналду – 114

2-3. Франческо Тотти – 75

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2-3. Лионель Месси – 75

4. Златан Ибрагимович – 64

5. Фрэнк Лэмпард – 50

Интересно, что Месси является и худшим пенальтистом за последние 20 лет. По данным источника, аргентинец не реализовал 22 пенальти. Символично, что на втором и третьем местах расположились те же Тотти и Роналду, которые не смогли забить с пенальти в 18 случаях.

Худшие пенальтисты XXI века:

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1. Лионель Месси – 22

2-3. Криштиану Роналду – 18

2-3. Франческо Тотти – 18

4. Антонио Ди Натале – 14

5. Эдинсон Кавани – 13

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Кстати, ранее мы писали, что отец Месси купил недвижимость в Милане: возможно, аргентинский форвард готовится к отъезду из Барселоны. В квартиру можно въехать и жить уже в начале августа.

Смотрите, как Роналду не забил пенальти:

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