Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Роналду против Месси в финале: суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов

Сегодня, 14:59

Техника предсказала итало-испанский финал

Фото: UEFA.com
Роналду против Месси в финале: суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9e5/d25/5ca9e5d250538.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9e5/d25/5ca9e5d250538.jpg Футбол Техника предсказала итало-испанский финал

Суперкомпьютер британского сайта talkSPORT спрогнозировал результаты текущего розыгрыша Лиги чемпионов, вплоть до финала. Компьютер высчитал, что в полуфинал пробьются "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Барселона". В главном матче турнира встретятся "Ювентус" и "Барселона", а победа в этом матче достанется туринцам.

Если прогноз компьютера воплотится в жизнь, Криштиану Роналду станет единственным футболистом в мире, кто побеждал в Лиге чемпионов четыре раза подряд. В трех предыдущих сезонах португалец становился победителем турнира в составе "Реала". Кстати, сегодня появилась информация, что Роналду восстановился после травмы и готов сыграть против "Аякса".

1/4 финала

  • "Аякс" – "Ювентус" 1:1, "Ювентус" – "Аякс" 2:0
  • "Ливерпуль" – "Порту" 3:0, "Порту" – "Ливерпуль" 1:2
  • "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" 1:1, "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" 3:1
  • "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" 1:2, "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" 2:1

1/2 финала

  • "Манчестер Сити" – "Ювентус" 1:1, "Ювентус" – "Манчестер Сити" 2:1
  • "Барселона" – "Ливерпуль" 2:1, "Ливерпуль" – "Барселона" 2:2

Финал

  • "Ювентус" – "Барселона" 2:1

Финал турнира пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Метрополитано". Напомним, что мадридских клубов не осталось в турнире.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Лига чемпионов, Барселона, Ювентус Турин

Вы сейчас просматриваете новость " Роналду против Месси в финале: суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Плохие новости для "Аякса": Роналду возвращается

Сегодня, 12:03

Португалец залечил свое бедро и готов забивать в среду в Амстердаме

Месси превзошел рекорд легенды "Реала" по количеству побед в чемпионате Испании

Сегодня, 11:49

Аргентинский футболист снова оказался лучше, чем представитель "Реала"

Два гола за две минуты: как "Барселона" шокировала "Атлетико" на "Камп Ноу"

Сегодня, 10:49

Мадридцы вынуждены были большую часть матча играть в меньшинстве после удаления Диего Косты

"Барселона" вырывает победу у "Атлетико" и другие матчи 31-го тура чемпионата Испании

Вчера, 23:46

Каталонцы больше тайма играли в большинстве, но забили голы на последних минутах

"Ювентус" обыграл "Милан" и другие поединки 31-го тура чемпионата Италии

Вчера, 23:31

В субботу состоится поединок "Сампдория" – "Рома", который может иметь важное значение в борьбе этих команд за еврокубки

"Ювентус" добыл волевую победу над "Миланом" в Серии А

Вчера, 21:13

Туринцы продлили победную серию до трех матчей, миланцы не выигрывают уже четыре игры

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир

Китайским ученым удалось доказать, что жизнь на Луне существует

Государство обманывает пенсионеров: эксперт раскрыла детали

С вещами на выход: власти планируют сносить "хрущевки"

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

Четкое начисление пенсий ждет украинцев в новом году, - Гройсман

Лишат ли льготников бесплатного проезда общественным транспортом

9 знаменитых актеров, отсидевших в тюрьме

Стало известно, сколько заработал Петр Порошенко в 2018 году

Подтянутый живот и мощный пресс: как правильно делать планку
Загрузка...

Такого в ринге еще не было: Макгрегор отправил в нокаут Макгрегора

Сегодня, 11:41

Скандальный ирландец провел поединок в ринге со своим двухлетним сынишкой и получил от него

Старт второго этапа УПЛ: расписание и результаты 23-го тура

Вчера, 20:07

Команды в двух группах будут бороться за медали и сохранение прописки в Премьер-лиге

Дарио Срна: "В матче "Шахтер" – "Динамо" хочу увидеть драку с красными карточками"

Вчера, 12:22

"Болельщики хотят, чтобы игроки матерились, спорили с судьей", – говорит экс-капитан "горняков"

Ярмоленко выпил с одноклубниками и стал членом банды латиносов

Вчера, 11:24

Появилось фото посиделок Андрея с одноклубниками во время игровой паузы в карьере украинца

Зинченко обошли с помощью судьи: обзор скандальной победы "Ливера" над "Саутгемптоном"

Вчера, 09:53

"Красные" опередили "МанСити" благодаря офсайду, на который закрыли глаза арбитры

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Колиивщина – символ того, что история нас ничему не учит

Подумайте дважды, прежде, чем лезть в бассейн