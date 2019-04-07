Роналду против Месси в финале: суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов
Техника предсказала итало-испанский финал
Суперкомпьютер британского сайта talkSPORT спрогнозировал результаты текущего розыгрыша Лиги чемпионов, вплоть до финала. Компьютер высчитал, что в полуфинал пробьются "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Барселона". В главном матче турнира встретятся "Ювентус" и "Барселона", а победа в этом матче достанется туринцам.
Если прогноз компьютера воплотится в жизнь, Криштиану Роналду станет единственным футболистом в мире, кто побеждал в Лиге чемпионов четыре раза подряд. В трех предыдущих сезонах португалец становился победителем турнира в составе "Реала". Кстати, сегодня появилась информация, что Роналду восстановился после травмы и готов сыграть против "Аякса".
1/4 финала
- "Аякс" – "Ювентус" 1:1, "Ювентус" – "Аякс" 2:0
- "Ливерпуль" – "Порту" 3:0, "Порту" – "Ливерпуль" 1:2
- "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" 1:1, "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" 3:1
- "Манчестер Юнайтед" – "Барселона" 1:2, "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" 2:1
1/2 финала
- "Манчестер Сити" – "Ювентус" 1:1, "Ювентус" – "Манчестер Сити" 2:1
- "Барселона" – "Ливерпуль" 2:1, "Ливерпуль" – "Барселона" 2:2
Финал
- "Ювентус" – "Барселона" 2:1
Финал турнира пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Метрополитано". Напомним, что мадридских клубов не осталось в турнире.
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