Роналду против Месси в финале: суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов

Техника предсказала итало-испанский финал

Фото: UEFA.com

Роналду против Месси в финале: суперкомпьютер предсказал победителя Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/9e5/d25/5ca9e5d250538.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/9e5/d25/5ca9e5d250538.jpg 2019-04-07T14:59:44+03:00 Футбол Техника предсказала итало-испанский финал

Суперкомпьютер британского сайта talkSPORT спрогнозировал результаты текущего розыгрыша Лиги чемпионов, вплоть до финала. Компьютер высчитал, что в полуфинал пробьются "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Барселона". В главном матче турнира встретятся "Ювентус" и "Барселона", а победа в этом матче достанется туринцам.

Если прогноз компьютера воплотится в жизнь, Криштиану Роналду станет единственным футболистом в мире, кто побеждал в Лиге чемпионов четыре раза подряд. В трех предыдущих сезонах португалец становился победителем турнира в составе "Реала". Кстати, сегодня появилась информация, что Роналду восстановился после травмы и готов сыграть против "Аякса".

1/4 финала

"Аякс" – "Ювентус" 1:1, "Ювентус" – "Аякс" 2:0

"Ливерпуль" – "Порту" 3:0, "Порту" – "Ливерпуль" 1:2

"Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" 1:1, "Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" 3:1

"Манчестер Юнайтед" – "Барселона" 1:2, "Барселона" – "Манчестер Юнайтед" 2:1

1/2 финала

"Манчестер Сити" – "Ювентус" 1:1, "Ювентус" – "Манчестер Сити" 2:1

"Барселона" – "Ливерпуль" 2:1, "Ливерпуль" – "Барселона" 2:2

Финал

"Ювентус" – "Барселона" 2:1

Финал турнира пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Метрополитано". Напомним, что мадридских клубов не осталось в турнире.

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