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Роналду в старте на матч с Украиной: стали известны стартовые составы суперматча на "Олимпийском"

14 октября, 20:40

Шевченко сделал три замены в стартовом составе, по сравнению с матчем против Литвы

Криштиану Роналду и Александр Караваев

Криштиану Роналду и Александр Караваев / Фото: AFP

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Португалии на отборочный матч за право сыграть в финальной части чемпионата Европы 2020 года. Поединок пройдет сегодня в НСК "Олимпийский", начало – в 21:45. Украина – Португалия онлайн трансляция уже доступна на нашем сайте.

По сравнению с матчем против Литвы Андрей Шевченко сделал несколько изменений в составе: в стартовые 11-ть вернулись Александр Караваев, Виталий Миколенко и Роман Яремчук. Также решился вопрос, волнующий многих болельщиков не только в Украине, но и во всем мире – да, Криштиану Роналду сегодня сыграет с первых минут.

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Сборная Украины: 12. Пятов, 4. Кривцов, 6. Степаненко, 7. Ярмоленко, 8. Малиновский, 9. Яремчук, 11. Марлос, 16. Миколено, 17. Зинченко, 21. Караваев, 22. Матвиенко.

Запасные: 1. Панькив, 23. Лунин, 2. Соболь, 3. Пластун, 5. Сидорчук, 10. Коноплянка, 13. Шахов, 14. Буяльский, 15. Цыганков, 18. Мораес, 19. Болбат, 20. Коваленко.

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Сборная Португалии: 1. Руй Патрисиу, 2. Семеду, 3. Пепе, 4. Рубен Диаш, 5. Геррейру, 7. Роналду, 8. Жоау Моутинью, 10. Жоау Мариу, 13. Данилу, 17. Гонсалу Гедеш, 20. Бернарду Силва.

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Напомним, что команде Андрея Шевченко для выхода на Евро-2020 нужно не проиграть Португалии либо надеяться, что литовцы отберут очки у Сербии.

Смотрите, как Украина и Португалия играли ранее:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины Криштиану Роналду сборная Португалии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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