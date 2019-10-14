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Украина – Португалия: где смотреть матч команды Шевченко против Криштиану Роналду

14 октября, 10:23

Полный список трансляций поединка украинцев с действующими чемпионами Европы на НСК "Олимпийский"

Роналду на НСК "Олимпийский"

Роналду на НСК "Олимпийский" / Фото: Reuters

В понедельник на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч года для украинского футбола. Сборная Украины встречается с действующими чемпионами Европы португальцами и их мегазвездой Криштиану Роналду. Начало – в 21:45. В случае победы или ничьей, команда Андрея Шевченко досрочно выйдет на Евро-2020. Украина Португалия смотреть онлайн отборочного матча 14 октября

Напомним, именно матчем этих команд в марте стартовал отборочный турнир в группе B. Тогда, в Лиссабоне, Криштиану Роналду не забил, Португалия и Украина разошлись безголевым миром – 0:0, после чего команда Андрея Шевченко очки уже не теряла, выиграв пять поединков кряду.

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Где смотреть матч Украина – Португалия

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  • Онлайн Украина Португалия на Segodnya.ua
  • Понедельник, канал "Украина" 21:45 live
  • Понедельник, канал "Футбол 1" 21:45 live
  • Понедельник, сайт oll.tv (по подписке) live
  • Вторник, канал "Футбол 2" 08:30 повтор
  • Вторник, канал "Футбол 1" 16:05 повтор
  • Среда, канал "Футбол 1" 19:50 повтор

Напомним, Криштиану еще накануне матча с Украиной отличился – Роналду в Киеве "забил" на технику безопасности. Дело в том, что форвард "Ювентуса" тренировался на "Олимпийском", не сняв с левого уха сережку, что было чревато серьезной травмой, стоило ему, скажем, неудачно за что-нибудь зацепиться.

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Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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Сборная Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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