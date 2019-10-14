Украина – Португалия: где смотреть матч команды Шевченко против Криштиану Роналду

В понедельник на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится матч года для украинского футбола. Сборная Украины встречается с действующими чемпионами Европы португальцами и их мегазвездой Криштиану Роналду. Начало – в 21:45. В случае победы или ничьей, команда Андрея Шевченко досрочно выйдет на Евро-2020. Украина Португалия смотреть онлайн отборочного матча 14 октября
Напомним, именно матчем этих команд в марте стартовал отборочный турнир в группе B. Тогда, в Лиссабоне, Криштиану Роналду не забил, Португалия и Украина разошлись безголевым миром – 0:0, после чего команда Андрея Шевченко очки уже не теряла, выиграв пять поединков кряду.
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Обзор матча Украина – Литва (2:0)
Где смотреть матч Украина – Португалия
- Онлайн Украина Португалия на Segodnya.ua
- Понедельник, канал "Украина" 21:45 live
- Понедельник, канал "Футбол 1" 21:45 live
- Понедельник, сайт oll.tv (по подписке) live
- Вторник, канал "Футбол 2" 08:30 повтор
- Вторник, канал "Футбол 1" 16:05 повтор
- Среда, канал "Футбол 1" 19:50 повтор
Напомним, Криштиану еще накануне матча с Украиной отличился – Роналду в Киеве "забил" на технику безопасности. Дело в том, что форвард "Ювентуса" тренировался на "Олимпийском", не сняв с левого уха сережку, что было чревато серьезной травмой, стоило ему, скажем, неудачно за что-нибудь зацепиться.
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