Украина против Криштиану Роналду: онлайн-трансляция главного матча года

Украина vs Роналду / Фото: Getty Images

Реклама

В понедельник, 14 октября, в Киеве проходит мегаматч. Сборная Украины на НСК "Олимпийский" принимает действующих чемпионов Европы – сборную Португалии с 5-кратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду в своем составе. Начало поединка – в 21:45. Команде Андрея Шевченко, уверенно лидирующей в отборочной группе B, нужно не проиграть португальцам, чтобы досрочно выйти в финальную часть Евро-2020.

УКРАИНА – ПОРТУГАЛИЯ – 0:0

Криштиану еще накануне матча с Украиной отличился – Роналду в Киеве "забил" на технику безопасности. Дело в том, что форвард "Ювентуса" тренировался на "Олимпийском", не сняв с левого уха сережку, что было чревато серьезной травмой, стоило ему, скажем, неудачно за что-нибудь зацепиться. Однако, по всей видимости, в сборной Португалии авторитет Криштиану настолько большой, что ему позволяют игнорировать подобного рода предосторожности.

Читайте также: Роналду разбушевался перед Украиной: Криштиану забил уже 700-й гол в своей карьере

В свою очередь, Зинченко призвал украинских болельщиков освистать лидера сборной Португалии. Речь об одноклубнике Александра по "МанСити" Бернарду Силве. "Бернарду я предупреждал где-то в течение месяца, что ему нужно быть осторожным, потому что я собираюсь предупредить все украинские СМИ, как он лестно отзывается о нашей стране. Чтобы когда он получал мяч, его просто освистывали. Для него в Киеве будет двойное напряжение", – заявил накануне Александр Зинченко.

Как Шева настраивал сборную на Португалию после пятничной победы над Литвой

Сравнение составов: Португалия почти в 5 раз дороже Украины (данные Transfermarkt)

Ориентировочные составы на матч 14 октября

УКРАИНА: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Малиновский – Ярмоленко, Марлос, Зинченко – Мораес

ПОРТУГАЛИЯ: Патрисиу – Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру – Моутинью, Перейра, Фернандеш – Силва, Фелиш, Роналду

ТОЧКА ОТСЧЕТА. Напомним, именно матчем этих команд в марте стартовал отборочный турнир в группе B. Тогда, в Лиссабоне, Виталий Миколенко не дал забить Криштиану Роналду – как результат, Португалия и Украина разошлись безголевым миром, 0:0. Что интересно, после той игры поползли слухи, что с подачи Шевченко Миколенко может оказаться в "Милане".

Читайте также: Шева круто изменил схему выплат премий: названа неожиданная причина успехов сборной Украины

Отметим, что после выездной ничьей с Португалией весной, Украина больше очки в отборе на Евро-2020 не теряла.

Обзор матча Люксембург – Украина (1:2)

Обзор матча Украина – Сербия (5:0)

Обзор матча Украина – Люксембург (1:0)

Обзор матча Литва – Украина (0:3)

Обзор матча Украина – Литва (2:0)

В свою очередь, португальцы оказались в подвешенном состоянии, не сумев на своем поле обыграть Сербию (1:1). Однако после выездной победы над балканцами со счетом 4:2, именно команда Криштиану Роналду стала фаворитом в борьбе за вторую путевку на Евро-2020 из отборочной группы В.

Смотрите, как Португалия на выезде обыграла Сербию (4:2)

Самый свежий матч Португалии – 3:0 с Люксембургом

Фото тренировки сборной Португалии в Киеве

Видео последнего гола Роналду

Тренировка сборной Украины перед встречей с Криштиану

Читайте также: После победы над Кипром в России решили, что могут выиграть чемпионат Европы

"Я считаю Криштиану Роналду одним из лучших игроков в истории. Видя его прекрасную форму, просто восхищаюсь. Но не в этом матче, извините. Как не позволить ему забить? Во-первых, важно не давать ему пространства. Мы не играем против него персонально, но когда он приближается к нашей штрафной, мы не даем ему пространства. Потому что он фантастически использует моменты в штрафной, находит сам пространство. Нашим защитникам важно не давать ему это делать. Что касается возможной ничьи... Мы играем дома, при полных трибунах. Если кто-то еще не купил билет, приглашаю это сделать. Отличная погода, хороший соперник. Мы однозначно будем играть в нашу игру, и я не думаю, что какая-то из команд будет играть в этом матче на ничью", – заявил накануне игры с Португалией главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко

"В понедельник будут играть две высокотехничные сборные, с футболистами, которые подготовлены соответственно, на самом высоком уровне. Тут нужно отметить работу главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Также важен тот факт, что в сборной Украины немало футболистов "Шахтера", которые своим выступлением на клубном уровне заслуживают быть упомянутыми сейчас. Выделил бы Андрея Ярмоленко. Устроит ли нас ничья? Нет смысла даже отвечать на этот вопрос, потому что обе команды будут стремиться выиграть и тем самым решить свои турнирные задачи", – сказал, в свою очередь, перед игрой с Украиной тренер действующих чемпионов Европы португальцев Фернанду Сантуш

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама