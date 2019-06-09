Роналду против ван Дейка: составы финала Лиги наций Португалия – Голландия
Сегодня определится победитель дебютного розыгрыша Лиги наций
Стали известны составы сборной Португалии и Голландии на финал Лиги наций. Матч состоится сегодня в Порту на стадионе "Драгау". Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. В прямой трансляции матч покажут на ТВ и в интернете, список, где смотреть матч Португалия – Голландия есть на сайте segodnya.ua. Также мы проведем онлайн трансляцию встречи.
Онлайн матча Португалия – Голландия в Лиге наций
СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ
Португалия: Патрисиу, Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью, Фернандеш, Силва, Гуэдеш, Роналду.
Голландия: Силлессен, Думфрис, ван Дейк, де Лигт, Блинд, де Рон, де Йонг, Вейналдум, Бабел, Бергвейн, Депай.
Что на кону. В матче Португалия – Голландия, помимо титула первого в истории победителя Лиги наций, будет разыгран солидный призовой фонд. Победитель получит от УЕФА бонус в размере 10,5 миллионов евро, тогда как проигравшему достанется на полтора миллиона меньше.
Букмекеры о матче Португалия – Голландия. Букмекеры считают Португалию фаворитом финала Лиги наций. На ее победу в основное время установлен коэффициент 2.40, на Голландию – 2.90, на ничью – 3.25. Что касается победителя с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то котировки на завоевание трофея португальцами равны 1.70, а голландцами – 2.02.
Напомним, на пути в финал Лиги наций Португалия обыграла Швейцарию – 3:1, а Голландия с тем же счетом одолела Англию.
Обзор матча Португалия – Швейцария (3:1)
Обзор матча Голландия – Англия (3:1)
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