Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Роналду против ван Дейка: составы финала Лиги наций Португалия – Голландия

9 июня, 20:48

Сегодня определится победитель дебютного розыгрыша Лиги наций

Стали известны составы сборной Португалии и Голландии на финал Лиги наций. Матч состоится сегодня в Порту на стадионе "Драгау". Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени. В прямой трансляции матч покажут на ТВ и в интернете, список, где смотреть матч Португалия – Голландия есть на сайте segodnya.ua. Также мы проведем онлайн трансляцию встречи.

Онлайн матча Португалия – Голландия в Лиге наций

СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ

Португалия: Патрисиу, Семеду, Фонте, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью, Фернандеш, Силва, Гуэдеш, Роналду.

Голландия: Силлессен, Думфрис, ван Дейк, де Лигт, Блинд, де Рон, де Йонг, Вейналдум, Бабел, Бергвейн, Депай.

Что на кону. В матче Португалия – Голландия, помимо титула первого в истории победителя Лиги наций, будет разыгран солидный призовой фонд. Победитель получит от УЕФА бонус в размере 10,5 миллионов евро, тогда как проигравшему достанется на полтора миллиона меньше.

Букмекеры о матче Португалия – Голландия. Букмекеры считают Португалию фаворитом финала Лиги наций. На ее победу в основное время установлен коэффициент 2.40, на Голландию – 2.90, на ничью – 3.25. Что касается победителя с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, то котировки на завоевание трофея португальцами равны 1.70, а голландцами – 2.02. 

Напомним, на пути в финал Лиги наций Португалия обыграла Швейцарию – 3:1, а Голландия с тем же счетом одолела Англию.

Обзор матча Португалия – Швейцария (3:1)

Обзор матча Голландия – Англия (3:1)

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег сборная Португалии, сборная Голландии, Лига наций УЕФА

Вы сейчас просматриваете новость " Роналду против ван Дейка: составы финала Лиги наций Португалия – Голландия". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Бронза" после пенальти: обзор матча Швейцария – Англия

Сегодня, 19:29

Лучшие моменты поединка за третье место в Лиге наций

Криштиану Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с юным болельщиком

Вчера, 20:56

Лидер сборной Португалии порадовал юного фаната, сделав с ним совместное фото

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

Ученые НАСА нашли еще одну Землю

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Когда же на Донбассе закончится война: Даты и варианты

Человечество начало уничтожать Землю 11 500 лет назад

"Ты был лучиком света": Хэмилтон скорбит по умершему мальчику

Израильский стартап поможет спасти планету

Украинцы стремительно стареют: что происходит

Помогла Януковичу: скандальные факты о новой главе КСУ

В Украине испытали турецкий ударный беспилотник Bayraktar (видео)

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Убийственная левая: Головкин супернокаутом "отключил" Роллса в Нью-Йорке

Сегодня, 09:19

Знаменитый казахстанец уже в четвертом раунде поединка вырубил своего нахального канадского оппонента

Сборная Украины осталась без своего английского легионера перед игрой с Люксембургом

Вчера, 19:27

Лагерь сине-желтых покинул самый дорогой игрок нашей команды, которого оценивают в 20 миллионов евро

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

Вчера, 09:03

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Отбор на Евро-2020: онлайн матча Украина – Сербия – разгром во Львове

7 июня, 22:50

Текстовая трансляция поединка квалификации чемпионата Европы с видеоповторами голов

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

7 июня, 21:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до полуфинала

Прощание мамы-дельфина с мёртвым детёнышем растрогало сеть

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь