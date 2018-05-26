Роналду разбил бровь оператору на "Олимпийском" перед финалом Лиги чемпионов

На тренировке мадридского "Реала" перед финалом Лиги чемпионов против "Ливерпуля" с нападающим испанцев Криштиану Роналду произошел курьезный случай. Напомним, матч состоится сегодня, 26 мая, в Киеве, начало встречи – в 21:45. Смотреть "Реал" – "Ливерпуль" можно на нашем сайте в виде текстового онлайна.

Во время занятия в НСК "Олимпийский" португалец, пробивая по воротам, случайно попал в кого-то за ними. По информации пресс-службы УЕФА, это был телеоператор по имени Хуану Прието. Медики наложили ему несколько швов на разбитую бровь.

Роналду сразу же попросил прощения у пострадавшего, а после тренировки передал тому свою куртку.

Список трансляций финала Лиги чемпионов на ТВ и в интернете: полная информация о том, где посмотреть матч "Реал" – "Ливерпуль" 26 мая. Кстати, матч покажут также в фан-зоне на Контрактовой площади.

К слову, у букмекеров фаворитом остается "Королевский клуб". В день финала коэффициент на победу "Реала" в основное время составляет 2.15, тогда как на победу "Ливерпуля" он равен 3.25, а на ничью – 3.85. Котировки на завоевание трофея с учетом возможного дополнительного времени и пенальти: 1.65 – 2.35 в пользу испанского клуба.