Роналду – снова в деле: власти Италии разрешили футболистам выйти на работу

В Италии официально ослабили карантинные меры, что непосредственно коснется и футбольного первенства страны. С 4 мая Криштиану Роналду и другим игрокам Серии А разрешены индивидуальные тренировки, а с 18-го – командные. Об этом сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Ранее мы писали, что в Испании Месси будет играть дезинфицированным мячом на стерилизованном поле.

"С 4 мая можно будет заниматься спортом на открытом воздухе, в парках, но при соблюдении дистанции не менее двух метров. Спортсмены индивидуальных дисциплин также могут тренироваться в спортивных центрах, но с соблюдением правил дистанцирования. Тренировки профессиональных футбольных клубов и команд других видов спорта будут возобновлены с 18 мая. Относительно возобновления чемпионата – в ближайшие дни мы продолжим обсуждение с министром спорта Винченцо Спадафорой. Мы все – фанаты, но мы должны всесторонне защищать здоровье наших подопечных", – приводит слова премьер-министра Италии La Gazzetta dello Sport

Криштиану Роналду / Фото: AFP

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По последним данным, в Италии выявлено 197 тыс. случаев заражения коронавирусом, что является третьим показателем в мире. Зарегистрировано более 26 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 64 тысяч человек.

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