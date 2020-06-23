Роналду стал лучшим бомбардиром в Италии среди португальцев

Также звезда "Ювентуса" забивает в Италии в 11 из 12 месяцев

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии среди португальских игроков. В матче 27-го тура Серии А против "Болоньи" (2:0) Роналду забил 43-й мяч в чемпионате, что позволило обойти знаменитого соотечественника Руи Кошту.

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Бывший одноклубник Андрея Шевченко по "Милану" в свое время наколотил в Серии А 42 мяча. Кроме миланского клуба он выступал еще и в "Фиорентине".

Роналду также является лучшим португальским бомбардиром в чемпионате Англии, где он в составе "Манчестер Юнайтед" успел забить 84 мяча, а также в чемпионате Испании – в составе "Реала" Криштиану наколотил 311 мячей.

Также Роналду записал на свой счет еще одно достижение. 35-летний форвард впервые отличился забитым мячом за "Ювентус" в июне. Он забивает в 11 из 12 месяцев. Сухим остается только июль, но впереди у португальца восемь матчей, чтобы поправить ситуацию.

Ранее мы писали, что Роналду выпал из тройки претендентов на "Золотой мяч" – лидирует поляк. Возобновление чемпионата Англии сказалось на положении Месси и Роналду в списке претендентов на престижную награду.

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