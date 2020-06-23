Українська
$ 26,67
29,9
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Роналду стал лучшим бомбардиром в Италии среди португальцев

23 июня, 10:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

Также звезда "Ювентуса" забивает в Италии в 11 из 12 месяцев

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии среди португальских игроков. В матче 27-го тура Серии А против "Болоньи" (2:0) Роналду забил 43-й мяч в чемпионате, что позволило обойти знаменитого соотечественника Руи Кошту.

Реклама

Бывший одноклубник Андрея Шевченко по "Милану" в свое время наколотил в Серии А 42 мяча. Кроме миланского клуба он выступал еще и в "Фиорентине".

Роналду также является лучшим португальским бомбардиром в чемпионате Англии, где он в составе "Манчестер Юнайтед" успел забить 84 мяча, а также в чемпионате Испании – в составе "Реала" Криштиану наколотил 311 мячей.

Также Роналду записал на свой счет еще одно достижение. 35-летний форвард впервые отличился забитым мячом за "Ювентус" в июне. Он забивает в 11 из 12 месяцев. Сухим остается только июль, но впереди у португальца восемь матчей, чтобы поправить ситуацию.

В тренде
"Каждое чемпионство дается все труднее": как "горняки" усложнили себе жизнь на пути к титулу

Ранее мы писали, что Роналду выпал из тройки претендентов на "Золотой мяч" – лидирует поляк. Возобновление чемпионата Англии сказалось на положении Месси и Роналду в списке претендентов на престижную награду.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Руи Кошта

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Футболистка-лесбиянка унизила мужчину на поле: финт блондинки собрал миллионы просмотров
Футболистка-лесбиянка унизила мужчину на поле: финт блондинки собрал миллионы просмотровФутбол
"Где я мог заразиться?": в России коронавирус впервые выявлен у футбольного арбитраФутбол
Результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантина
Результаты 30-го тура чемпионата Англии – первого полного после карантинаФутбол
"Пора уже заканчивать эту ерунду между Украиной и Россией": скандальный футболист заговорил о примиренииФутбол
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблица
27-й тур чемпионата Украины по футболу: расписание, результаты и турнирная таблицаЧУ по футболу
Сексуальное фото без лиц: жена бывшего игрока
Сексуальное фото без лиц: жена бывшего игрока "Динамо" поделилась откровенным кадромФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять