Роналду выпал из тройки претендентов на "Золотой мяч" – лидирует поляк

Возобновление чемпионата Англии сказалось на положении Месси и Роналду в списке претендентов на престижную награду

Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг претендентов на "Золотой мяч"-2020. Первое место в списке претендентов удерживает нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. Поляк проводит феноменальный сезон, как мы писали несколько дней назад, Левандовски установил в "Баварии" еще один рекорд чемпионата Германии.

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А вот в первой тройке произошли изменения. На вторую строчку после возобновления чемпионата Англии вырвался полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне. Бельгиец в текущем сезоне забил 10 мячей и сделал 19 результативных передач, а в недавнем матче с "Арсеналом" реализовал пенальти.

Де Брюйне потеснил со второго места лидера "Барселоны" Лионеля Месси, что повлекло за собой вылет из ТОП-3 нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Замыкает пятерку фаворитов еще один игрок "Баварии" Томас Мюллер.

Ранее мы писали, что Роналду нагрубил тренеру "Ювентуса" на глазах у всей команды: подробности конфликта. Криштиану отказался играть на той позиции, которую приготовил ему Сарри. После скандала туринцы проиграли титул.

А "Барселона" показала отметину на ноге у Месси, оставшуюся после грубого подката бразильца. Защитник "Севильи" Диего Карлос брутально въехал в аргентинскую звезду каталонского клуба.

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Смотрите, как забивает главный претендент на "Золотой мяч" Роберт Левандовски:

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