Роналду теряет позиции: португальца не включили в топ-10 лучших игроков сезона
В списке лучших игроков сезоне по три игрока из "Ливерпуля" и "Манчестер Сити"
Авторитетный футбольный портал Squawka обнародовал свою версию десяти лучших футболистов сезона-2018/19. Возглавил список лучших бессменный лидер "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец в этом сезоне стал лучшим снайпером первенства Испании и Лиги чемпионов. Также Лео стал лидером по количеству точных передач в Испании.
Вторую строчку занял голландец Вирджил ван Дейк, который в составе "Ливерпуля" выиграл Лигу чемпионов. Третья строка за испанским полузащитником "Сити" Бернардом Силвой, который помог "горожанам" выиграть очередной титул АПЛ, а также поучаствовал в победе сборной Португалии в Лиге наций.
Отдельно стоит отметить, что звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал в топ-10. Вчера мы писали, что Роналду лично перечислил свои достижения в 2019 году.
Полностью топ-10 от Squawka по итогам сезона выглядит так:
- Лионель Месси ("Барселона")
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
- Бернарду Силва ("Манчестер Сити")
- Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити")
- Френки де Йонг ("Аякс")
- Садио Мане ("Ливерпуль")
- Эден Азар ("Челси")
- Мохамед Салах ("Ливерпуль")
- Серхио Агуэро ("Манчестер Сити")
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ")
Ранее мы писали, что Килиан Мбаппе поражает своей скорострельностью Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Французский нападающий успел наколотить уже 100 мячей на взрослом уровне.
Как Роналду три гола в Лиге наций забивал. Обзор матча Португалия – Швейцария:
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