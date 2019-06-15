Роналду теряет позиции: португальца не включили в топ-10 лучших игроков сезона

В списке лучших игроков сезоне по три игрока из "Ливерпуля" и "Манчестер Сити"

Криштиану Роналду. Фото: AFP

Авторитетный футбольный портал Squawka обнародовал свою версию десяти лучших футболистов сезона-2018/19. Возглавил список лучших бессменный лидер "Барселоны" Лионель Месси. Аргентинец в этом сезоне стал лучшим снайпером первенства Испании и Лиги чемпионов. Также Лео стал лидером по количеству точных передач в Испании.

Вторую строчку занял голландец Вирджил ван Дейк, который в составе "Ливерпуля" выиграл Лигу чемпионов. Третья строка за испанским полузащитником "Сити" Бернардом Силвой, который помог "горожанам" выиграть очередной титул АПЛ, а также поучаствовал в победе сборной Португалии в Лиге наций.

Отдельно стоит отметить, что звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду не попал в топ-10. Вчера мы писали, что Роналду лично перечислил свои достижения в 2019 году.

Полностью топ-10 от Squawka по итогам сезона выглядит так:

Лионель Месси ("Барселона") Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") Бернарду Силва ("Манчестер Сити") Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") Френки де Йонг ("Аякс") Садио Мане ("Ливерпуль") Эден Азар ("Челси") Мохамед Салах ("Ливерпуль") Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") Килиан Мбаппе ("ПСЖ")

Ранее мы писали, что Килиан Мбаппе поражает своей скорострельностью Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Французский нападающий успел наколотить уже 100 мячей на взрослом уровне.

Как Роналду три гола в Лиге наций забивал. Обзор матча Португалия – Швейцария:

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