Роналду вновь назвал себя лучшим футболистом мира

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду считает, что на данный момент он является лучшим футболистом в мире. Ранее мы писали, что Роналду не включили в символическую футбольную сборную всех времен.

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

"Лучший на данный момент – я. У меня нет слабых мест. Посмотрим, что будет в следующем году. Самый важный трофей в моей карьере? Чемпионат Европы с Португалией. Это была невероятная, незабываемая ночь: я плакал, смеялся, страдал, кричал, пьянел. Я плакал там много, что был обезвожен после матча. Я сделал один глоток шампанского во время празднования и мгновенно почувствовал легкость – никогда не пью, но это было особенное событие, самый важный трофей за всю жизнь", – заявил Роналду.

Напомним, Роналду получил приз лучшему игроку серии А по окончании прошлого сезона. В нынешнем сезоне 34-летний футболист принял участие в 21 матче, забив 12 мячей.

Напомним, что Роналду входит в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия. Возглавляет рейтинг легендарный боксер Флойд Мейвезер. Компанию им составляет непримиримый соперник Криштиану на футбольном поле.

Смотрите, как Роналду забил четыре гола в одном матче

Феноменальный гол Криштиану Роналду с "третьего этажа" в чемпионате Италии

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