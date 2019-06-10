Роналду выиграл 30-й трофей в карьере, но не входит в топ-10: рейтинг самых титулованных игроков

Португалец выиграл 14 различных трофеев и становился чемпионом трех разных стран

Криштиану Роналду. Фото: AFP

Сборная Португалии стала победителем дебютного розыгрыша Лиги наций. Этот трофей стал для капитана команды Криштиану Роналду 30-м в карьере. Знаменитый футболист завоевал один трофей со "Спортингом", 9 в составе "Манчестер Юнайтед", 16 – с "Реалом" и уже два в дебютном сезоне в "Ювентусе". Также у Роналду золотая медаль чемпионата Европы. В целом Роналду выиграл 14 различных трофеев и становился чемпионом трех разных стран.

Тем не менее, Роналду не входит даже в топ-10 самых титулованных футболистов мира. Самым титулованным футболистом в истории является египтянин Хусам Хасан, завоевавший 41 трофей, выступая в "Аль-Ахли", "Айль-Айне", "Земалеке" и национальной сборной.

Немного от него отстает бразилец Дани Алвес, у которого 39 трофеев (не учитывая чемпионат штата и Кубок Северо-Востока в бразильском "Байя"). Уже в следующем году 36-летний защитник имеет все шансы стать единоличным лидером, если продолжит выступления за "ПСЖ".

Лидер "Барселоны" и главный конкурент Роналду Лионель Месси завоевал 35 трофеев. Мало кто знает, но у Месси все же есть трофей в составе сборной Аргентины – в 2008 году он побеждал на Олимпиаде.

Кстати, статус самого титулованного украинского футболиста носит легендарный голкипер Александр Шовковский. В его коллекции 31 выигранный трофей с киевским "Динамо", не считая победы в Кубке Содружества и Кубке Лобановского.

Как Португалия выиграла финал Лиги наций:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Роналду выиграл 30-й трофей в карьере, но не входит в топ-10: рейтинг самых титулованных игроков". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"