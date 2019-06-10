Сделать стартовой
26,6
29,98
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Роналду выиграл 30-й трофей в карьере, но не входит в топ-10: рейтинг самых титулованных игроков

10 июня, 14:34

Португалец выиграл 14 различных трофеев и становился чемпионом трех разных стран

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: AFP

Сборная Португалии стала победителем дебютного розыгрыша Лиги наций. Этот трофей стал для капитана команды Криштиану Роналду 30-м в карьере. Знаменитый футболист завоевал один трофей со "Спортингом", 9 в составе "Манчестер Юнайтед", 16 – с "Реалом" и уже два в дебютном сезоне в "Ювентусе". Также у Роналду золотая медаль чемпионата Европы. В целом Роналду выиграл 14 различных трофеев и становился чемпионом трех разных стран.

Тем не менее, Роналду не входит даже в топ-10 самых титулованных футболистов мира. Самым титулованным футболистом в истории является египтянин Хусам Хасан, завоевавший 41 трофей, выступая в "Аль-Ахли", "Айль-Айне", "Земалеке" и национальной сборной.

Немного от него отстает бразилец Дани Алвес, у которого 39 трофеев (не учитывая чемпионат штата и Кубок Северо-Востока в бразильском "Байя"). Уже в следующем году 36-летний защитник имеет все шансы стать единоличным лидером, если продолжит выступления за "ПСЖ".

Лидер "Барселоны" и главный конкурент Роналду Лионель Месси завоевал 35 трофеев. Мало кто знает, но у Месси все же есть трофей в составе сборной Аргентины – в 2008 году он побеждал на Олимпиаде.

Кстати, статус самого титулованного украинского футболиста носит легендарный голкипер Александр Шовковский. В его коллекции 31 выигранный трофей с киевским "Динамо", не считая победы в Кубке Содружества и Кубке Лобановского.

Как Португалия выиграла финал Лиги наций:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович, Лионель Месси, Хави, Райан Гиггз, Андрес Иньеста, Дани Алвес, Максвелл, Кенни Далглиш

Вы сейчас просматриваете новость " Роналду выиграл 30-й трофей в карьере, но не входит в топ-10: рейтинг самых титулованных игроков". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Такого трофея у Роналду еще не было: как Португалия обыгрывала Голландию в финале Лиги наций

Сегодня, 10:20

Выигрыш нового евротурнира принес Криштиану тридцатый командный приз в его карьере

Криштиану Роналду вошел в ТОП-5 игроков по числу матчей за сборную в Европе

Вчера, 22:41

Лидер сборной Португалии сыграл за национальную команду 158 поединков

Криштиану Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с юным болельщиком

8 июня, 20:56

Лидер сборной Португалии порадовал юного фаната, сделав с ним совместное фото

Два гола за две минуты: Месси феерит в товарищеском матче сборной Аргентины

8 июня, 14:00

Аргентина разгромила Никарагуа в товарищеском матче

Криштиану Роналду все еще ответчик по делу об изнасиловании: суд перенесли

6 июня, 11:27

Рассмотрение дела об изнасиловании с участием знаменитого футболиста перенесли из Лас-Вегаса в федеральный суд США

Роналду выводит Португалию в финал Лиги наций

5 июня, 23:41

Лидер сборной Португалии оформил хет-трик в дебютном матче на турнире

Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?

Медведева показала, как живет в Канаде (видео)

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

6 привычек, которые программируют на бедность

Зеленский потроллил Ляшко и высмеял украинских чиновников

Пять игроков сборной Украины покинули расположение команды

Сколько длится горе, вызванное смертью близкого человека

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Легко ли избавиться от грибка на ногтях и насколько он опасен

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Португалия выиграла первую в истории Лигу наций и 10,5 млн евро, одолев дома Голландию

Вчера, 23:43

Криштиану Роналду не забил, но и без его голов в решающей игре хозяева Финала четырех пополнили свою коллекцию трофеев

Португалия – Голландия: где смотреть онлайн финала Лиги наций

Вчера, 21:30

Список трансляций решающего матча Лиги наций в Португалии

Убийственная левая: Головкин супернокаутом "отключил" Роллса в Нью-Йорке

Вчера, 09:19

Знаменитый казахстанец уже в четвертом раунде поединка вырубил своего нахального канадского оппонента

Украина – Сербия – 5:0: видео голов матча

8 июня, 09:03

Голы и лучшие моменты отборочного поединка Евро-2020

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

7 июня, 21:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до полуфинала

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Кобры-каннибалы появились в пустыне Калахари
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь