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Роналду забьет гол и выведет "Ювентус" в финал Кубка Италии: прогноз на матч с "Миланом"

12 июня, 20:05

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Прогноз букмекеров на ответный полуфинал Кубка Италии "Ювентус" - "Милан"

Италия, одна из самых пострадавших от коронавируса стран мира, постепенно возвращается к нормальной жизни. Сегодня – первый большой футбол в этой стране. В ответном полуфинальном матче Кубка Италии (первый поединок прошел четыре месяца назад, 1:1) встречаются "Ювентус" и "Милан". Поединок пройдет в Турине при пустых трибунах, а на нашем сайте можно смотреть онлайн "Ювентус" – "Милан" в виде текстовой трансляции.

Эксперты называют хозяев большими фаворитами матча. Коэффициент на победу "Ювентуса" в основное время составляет 1.67, тогда как на победу "Милана" можно сделать ставку с котировкой 5.30, а на ничью – 4.00. Таким образом, вероятность результата в основное время матча такая: победа "Ювентуса" 58 процентов, ничья 24 процента, победа "Милана" – 18 процентов.

Котировки на выход в финал: 1.32 против 3.55, или вероятность выхода "Ювентуса" – 73 процента.

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Интересно, что матч не покажут на украинском ТВ. Где смотреть матч "Ювентус" – "Милан": список спутниковых каналов, которые покажут полуфинал Кубка Италии.

Аналитики не уверены по поводу количества забитых голов – коэффициенты на "больше 2,5 голов" и "меньше 2,5 голов" одинаковые, по 1.92.

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В составе "Ювентуса" наибольшие шансы забить гол имеют:

  • Криштиану Роналду – 1.90 (коэффициент на "забьет гол")
  • Пауло Дибала – 2.95
  • Дуглас Коста – 4.20
  • Сами Хедира – 5.30
  • Блез Матюиди – 8.00

Вероятные авторы голов в составе "Милана":

  • Анте Ребич – 4.00
  • Джакомо Бонавентура – 6.00
  • Хакан Чалханоглу – 6.50
  • Андреа Конти – 10.0
  • Исмаэль Беннасер – 12.0

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"Ювентус" продолжает борьбу в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала итальянский гранд на выезде уступил французскому "Лиону" (0:1), а ответный поединок команды не успели сыграть из-за карантина. Смотрите обзор матча "Лион" – "Ювентус":

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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прогноз букмекеры Милан Италия Ювентус Турин кубок Италии

Источник: Сегодня|Спорт

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