Роналду забьет гол и выведет "Ювентус" в финал Кубка Италии: прогноз на матч с "Миланом"

Италия, одна из самых пострадавших от коронавируса стран мира, постепенно возвращается к нормальной жизни. Сегодня – первый большой футбол в этой стране. В ответном полуфинальном матче Кубка Италии (первый поединок прошел четыре месяца назад, 1:1) встречаются "Ювентус" и "Милан". Поединок пройдет в Турине при пустых трибунах, а на нашем сайте можно смотреть онлайн "Ювентус" – "Милан" в виде текстовой трансляции.

Эксперты называют хозяев большими фаворитами матча. Коэффициент на победу "Ювентуса" в основное время составляет 1.67, тогда как на победу "Милана" можно сделать ставку с котировкой 5.30, а на ничью – 4.00. Таким образом, вероятность результата в основное время матча такая: победа "Ювентуса" 58 процентов, ничья 24 процента, победа "Милана" – 18 процентов.

Котировки на выход в финал: 1.32 против 3.55, или вероятность выхода "Ювентуса" – 73 процента.

Реклама

Интересно, что матч не покажут на украинском ТВ. Где смотреть матч "Ювентус" – "Милан": список спутниковых каналов, которые покажут полуфинал Кубка Италии.

Аналитики не уверены по поводу количества забитых голов – коэффициенты на "больше 2,5 голов" и "меньше 2,5 голов" одинаковые, по 1.92.

В составе "Ювентуса" наибольшие шансы забить гол имеют:

Криштиану Роналду – 1.90 (коэффициент на "забьет гол")

Пауло Дибала – 2.95

Дуглас Коста – 4.20

Сами Хедира – 5.30

Блез Матюиди – 8.00

Вероятные авторы голов в составе "Милана":

Анте Ребич – 4.00

Джакомо Бонавентура – 6.00

Хакан Чалханоглу – 6.50

Андреа Конти – 10.0

Исмаэль Беннасер – 12.0

Реклама

"Ювентус" продолжает борьбу в Лиге чемпионов. В первом матче 1/8 финала итальянский гранд на выезде уступил французскому "Лиону" (0:1), а ответный поединок команды не успели сыграть из-за карантина. Смотрите обзор матча "Лион" – "Ювентус":

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама