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Россия – Бельгия: где смотреть сражение за первенство в группе І

16 ноября, 18:24

Субботний матч начнется в Санкт-Петербурге в 19:00

/ Фото: UEFA.com

В субботу в 19:00 начнется поединок лидеров отборочной группы І, в котором и определится, за кем останется первая строчка. Россия – Бельгия онлайн идет на нашем сайте.

В Украине посмотреть матч можно на платформе OLL.TV, а также на различных ресурсах в интернете. В России встречу будет показывать местный Первый канал.

На данный момент преимущество в три очка у бельгийцев, выигравших первую встречу соперников со счетом 3:1. Было это в марте 2019 года в Брюсселе. Ничья досрочно, за тур до финиша, гарантирует гостям первое место в группе.

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Всего же между собой Россия и Бельгия сыграли шесть матчей, в которых четыре раза побеждали "красные дьяволы", еще два поединка заканчивались ничьими. Разница мячей 12-6 в пользу сборной Бельгии.

Обслуживать игру будет португальская бригада судей во главе с Артуром Диашем. 40-летний рефери с 2010 года носит звание арбитра ФИФА.

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Матч состоится на стадионе в Санкт-Петербурге, на котором летом 2018 года сборная Бельгии завоевала бронзовые медали чемпионата мира, обыграв англичан 2:0. Все 62 тысячи билетов на игру уже проданы.

Смотрите в видеообзоре, как Бельгия обыграла россиян в первом круге – 21 марта этого года.

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