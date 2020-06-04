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Роналду и Месси ждут в России и Германии: еще две страны претендуют на плей-офф Лиги чемпионов

4 июня, 10:14

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

УЕФА практически определился, что решающие матчи еврокубка следует сыграть в одной стране

Футбольные функционеры Европы в ближайшие дни определятся с местом проведения оставшихся матчей самого популярного клубного турнира – Лиги чемпионов. Формат поединков плей-офф уже практически не вызывает сомнений. На днях стало известно, что появился еще один вариант окончания Лиги чемпионов. Скорее всего, на всех стадиях, начиная с четвертьфинальной, сыграют по одной встрече.

УЕФА хочет провести матчи плей-офф в одной стране, но чтобы при этом была возможность играть на разных стадионах на небольшой территории. Чиновники рассматривают места, где было бы четыре стадиона на расстоянии не более 100 км друг от друга. Ранее о готовности принять восемь лучших клубов Европы сообщили в Португалии. Теперь конкуренцию им готовы составить в Германии, о чем сегодня утром сообщило популярное немецкое издание Bild.

"Центром" футбола стал бы Франкфурт-на-Майне, а матчи можно было бы проводить на аренах "Майнца", "Хоффенхайма", а также в Дармштадте или Висбадене. Кроме того, пишут, правда, без конкретики, что интерес к организации завершающих стадий Лиги чемпионов проявила Россия. Ожидается, что решение УЕФА объявит 17 июня.

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