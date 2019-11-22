Россия проиграла Дании право сыграть на своем поле в матче Евро-2020

Матч Дания - Россия пройдет на стадионе "Паркен" в Копенгагене

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы 2020 года. На оставшиеся четыре путевки претендуют еще 16 сборных, которые попробуют пробиться в финальный раунд по пути Лиги наций. Смотрите, как сложились пары стыковых матчей Евро-2020.

Кроме того, бывший форвард сборной Греции Ангелос Харистеас, вытягивавший шарики из корзин, помог организаторам определить, где пройдет матч группового этапа между сборными Дании и России. Поскольку, Копенгаген и Санкт-Петербург стали городами-хозяевами ЧЕ, то и российская, и датская команды, оказавшиеся в одной группе финального турнира, претендовали на то, чтобы провести личную встречу дома. В итоге жребий оказался на стороне Дании – поединок состоится в Копенгагене на стадионе "Паркен". Построенная в 1992 году арена вмещает 38 тысяч зрителей.

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Для украинской сборной пока что ничего не прояснилось. Разве то, что нашим соперником по группе станет Румыния, если выиграет два стыковых матча. Но сделать это будет непросто, да еще и в гостях. Смотрите, как румыны были разбиты в Испании в последней игре отборочного турнира.

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