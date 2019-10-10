Россия – Шотландия: онлайн матча отбора на Евро-2020

/ Фото: AFP

Сегодня состоится отборочный матч за право участвовать в финальной части чемпионата Европы 2020 года. В Москве на стадионе "Лужники" сборная России сыграет с командой Шотландии. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция матча.

Россия ведет борьбу с Бельгией за первое место в группе I. Обе команды оторвались от других соперников по группе, в том числе и от Шотландии. На данный момент россияне на три очка отстают от бельгийцев, поэтому судьба первого места, скорее всего, будет разыграна в очном поединке в ноябре. А до того момента командам нужно постараться не терять очки с более слабыми соперниками.

Смотрите, как Россия обыграла Казахстан:

Реклама

"Скотты" и вовсе практически потеряли все шансы побороться за путевку на Евро-2020. Чтобы рассчитывать на участие в финальной части шотландцам нужно выиграть оставшиеся матчи в группе и надеяться, что Россия остальные поединки проиграет. Пока же ситуация складывается совсем наоборот – Шотландия проиграла три предыдущих матча в отборе и нет предпосылок, что они смогут прервать свою неудачную серию.

Смотрите, как Бельгия громила Шотландию в отборе на Евро-2020:

Во всяком случае так считают букмекеры: коэффициент на победу команды Станислава Черчесова – 1.50, – на ничью – 4.10, на победу Шотландии – 7.00.

Ранее команды провели между собой три матча – одну победу одержала Россия, еще две встречи завершились мировой.

Также сегодня на нашем сайте пройдет онлайн трансляция центрального матча тура в группе С – сборная Голландии попытается обыграть команду Северной Ирландии. Онлайн Голландия – Северная Ирландия доступен на нашем сайте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама