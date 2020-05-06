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Российский допинг дошел и до футбола: ФИФА ждет данные о спортсменах-нарушителях в ближайшие дни

6 мая, 12:30

Андрей Фоменко

Антидопинговое расследование подтвердило наличие футболистов среди тех, кто "ел" запрещенное

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что в мае получит информацию от Антидопингового агентства (WADA), кто именно из российских игроков употреблял запрещенные препараты. Об этом сообщает агентство АР. Мы писали, что Антидопинговое агенство завершило следствие по делу 298 российских атлетов. В московской лаборатории были выявлены манипуляции с данными проб 145 атлетов.

Результаты расследования WADA передала 27 различным международным спортивным федерациям и одному оргкомитету соревнований. Таким образом, как и предполагалось, среди международных федераций разных видов спорта, которым передали информацию о нарушителях, оказалась футбольная. После опубликования данных о тех, кто принимал запрещенные препараты, сначала на это должна отреагировать национальная федерация. А затем ФИФА подтверждает или же усиливает наказание.

Напомним, что 9 декабря российский спорт был наказан за подтасовки базы данных московской лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года.

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Смотрите, как два года назад в российском футболе уже был скандал из-за допинга

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Россия допинг ФИФА ВАДА WADA

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