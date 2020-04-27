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Российский клуб оштрафует футболиста за критику Путина

27 апреля, 19:30

Александр Трикиша

В клубе открестились от точки зрения футболиста и готовят для него штраф

Российский клуб "Крылья Советов" накажет собственного футболиста Евгения Фролова за высказывание против политики президента России Владимира Путина. Напомним, во время интервью вратарь назвал слова Путина пустословием, а также раскритиковал действия полиции во время карантина. В клубе поспешили откреститься от точки зрения футболиста и пообещали его оштрафовать. Ранее мы писали, что фаната Путина высмеяли после фото-шутки о коронавирусе.

"Руководство и тренерский штаб "Крыльев" не разделяет мнение Евгения Фролова. Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России.

Дав интервью без предварительного согласования с клубом он нарушил условия контракта, причинив ущерб интересам команды. Футболист понесет наказание согласно клубному положению о дисциплинарных взысканиях", – говорится в заявлении клуба.

32-летний Фролов – воспитанник "Мордовии". С 2011 по 2015 год он выступал за московское "Динамо", с которым дошел до финала Кубка России. Затем играл за "Кубань", "Балтику", "Оренбург" и "Сочи". В феврале 2020-го перешел в "Крылья Советов".

Ранее экс-футболист сборной Украины Александр Алиев рассказал, чем ему нравится Путин: реакция соцсетей. Бывшего игрока киевского "Динамо" призывают вернуться на историческую родину после похвалы в адрес президента РФ.

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футболист чемпионат России Крылья Советов Владимир Путин

Источник: Сегодня|Спорт

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