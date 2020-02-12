"Мозгов – ноль": фаната Путина высмеяли после фото-шутки о коронавирусе

Футболисту Дмитрию Тарасову после его "проявления юмора" советуют приготовиться к санкциям со стороны ФИФА

Дмитрий Тарасов / Фото: Getty Images

Бывший игрок московского "Локомотива", фанат Путина Дмитрий Тарасов в своем Instagram выложил фотографию с парикмахером азиатской внешности. Футболист сопроводил ее следующей подписью: "Коронавирус". По мнению Тарасова, этому заболеванию, которое унесло жизни свыше 1100 человек, уделяется слишком много внимания.

Напомним, ранее звезду "Тоттенхэма" обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус. Деле Алли позволил себе посмеяться над азиатами, после чего принес извинения. Однако, несмотря на извинения, футбольная ассоциация Англии может наказать игрока.

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О санкциях, увидев фото на странице Дмитрия Тарасова, теперь предупреждают подписчики и российского футболиста. Вот их комментарии:

ФИФА: шутку оценили, лови бан за расизм

Мозгов – ноль

Парикмахер-азиат выложил фото с Тарасовым и подписью "Помогаю инвалидам"

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Отметим, что контракт Дмитрия Тарасова с "Локомотивом" истек летом минувшего года. С того времени 32-летний хавбек, который долгое время был одноклубником украинца Тараса Михалика, находится без клуба.

Добавим, что в предыдущий раз имя этого российского футболиста оказалось в центре скандала в 2016 году, когда в разгар военного конфликта между Турцией и РФ Дмитрий Тарасов решил позлить болельщиков в Стамбуле, надев футболку с изображением Владимира Путина и подписью: "Самый вежливый президент". За это УЕФА наказал Тарасова штрафом в 5 тыс. евро.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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