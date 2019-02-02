Российский клуб заявил на Лигу Европы футболиста, находящегося в СИЗО
Также в заявку "Зенита" на весеннюю часть еврокубков попал новичок команды Ярослав Ракицкий
Форвард российского "Зенита" Александр Кокорин, в настоящий момент находящийся под арестом в московском СИЗО "Бутырка", попал в заявку команды на участие в матчах Лиги Европы. Об этом заявила в субботу, 2 февраля, пресс-служба сине-бело-голубых.
Кроме него в протокол попали новички клуба Ярослав Ракицкий, Вилмар Барриос и Сердар Азмун. Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" 28 января. В составе "горняков" Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков страны.
Полный список выглядит следующим образом:
Голкиперы: Михаил Кержаков, Андрей Лунев.
Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ярослав Ракицкий.
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Эрнани.
Нападающие: Сердар Азмун, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артем Дзюба, Антон Заболотный.
В 1/16 финала турнира российская команда встретится с "Фенербахче" из Турции. Первая игра пройдет в Стамбуле 12 февраля, второй матч – в Санкт-Петербурге 21 февраля.
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