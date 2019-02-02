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Российский клуб заявил на Лигу Европы футболиста, находящегося в СИЗО

Вчера, 14:05

Также в заявку "Зенита" на весеннюю часть еврокубков попал новичок команды Ярослав Ракицкий

Лига Европы
Лига Европы. Фото: UEFA.com
Российский клуб заявил на Лигу Европы футболиста, находящегося в СИЗО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/587/252/5c55872523113.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/587/252/5c55872523113.jpg Футбол Также в заявку "Зенита" на весеннюю часть еврокубков попал новичок команды Ярослав Ракицкий

Форвард российского "Зенита" Александр Кокорин, в настоящий момент находящийся под арестом в московском СИЗО "Бутырка", попал в заявку команды на участие в матчах Лиги Европы. Об этом заявила в субботу, 2 февраля, пресс-служба сине-бело-голубых.

Кроме него в протокол попали новички клуба Ярослав Ракицкий, Вилмар Барриос и Сердар Азмун. Напомним, Ракицкий перешел в "Зенит" из "Шахтера" 28 января. В составе "горняков" Ракицкий 7 раз становился чемпионом Украины, выиграл 6 Кубков и 6 Суперкубков страны.

Полный список выглядит следующим образом:

Голкиперы: Михаил Кержаков, Андрей Лунев.

Защитники: Александр Анюков, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Эмануэль Маммана, Ярослав Ракицкий.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Олег Шатов, Александр Ерохин, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Эрнани.

Нападающие: Сердар Азмун, Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Роберт Мак, Артем Дзюба, Антон Заболотный.

В 1/16 финала турнира российская команда встретится с "Фенербахче" из Турции. Первая игра пройдет в Стамбуле 12 февраля, второй матч – в Санкт-Петербурге 21 февраля.

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Тег футбол, Лига Европы, Зенит Санкт-Петербург, Ярослав Ракицкий, Александр Кокорин

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Источник:

Официальный сайт ФК "Зенит"

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