Российскую модель арестовали за ложь: она утверждала, что ее пытался изнасиловать игрок "Реала"

Тео Эрнандес / Фото: Реал

В Испании задержали российскую модель Луизу Кремлеву, которую обвиняют в выдуманном изнасиловании. В 2017 году тогда 22-летняя Кремлева утверждала, что 20-летний новичок мадридского "Реала" Тео Эрнандес совершил над ней сексуальное насилие на парковке ночного клуба Olivia Valère в Марбелье.

По показаниям девушки, на рассвете 4 июня она с Тео Эрнандесом, который перешел в "Милан" летом 2019 года, пошла из клуба в его машину, где футболист "попытался совершить над ней действия сексуального характера". Но после неудачной попытки контакта Эрнандес выкинул ее из автомобиля. Однако после рассмотрения дела Эрнандес был выпущен на волю.

Читайте также: Сборную разочарований чемпионата Испании составили игроки на 620 миллионов евро

Реклама

Суд выяснил, что в шесть часов утра пара действительно вышла из клуба в направлении автомобиля. Примерно через 15 минут, "когда предполагается, что насилие уже произошло, оба вернулись в помещение, разговаривая по-дружески. Видео не показало, что произошло что-то ненормальное – как раз наоборот".

Суд также утверждал, что в 6:23 модель отправила Тео Эрнандесу сообщение WhatsApp, в котором "неоднократно" спрашивала, собирается ли он к ней домой. Затем она позвонил ему по телефону, не получив ответа: "Это не логично для человека, который, по ее словам, только что был изнасилован", – отмечается в деле. Лишь около 7:00 между девушкой и Тео Эрнандесом произошла ссора у двери.

В 2019 году после изучения всех материалов дела защитник "Милана" Тео Эрнандес был полностью оправдан, а теперь суд уже требует лишения свободы для самой Луизы Кремлевой за якобы выдуманное изнасилование.

Смотрите обзор матча "Кальяри" — "Милан" – 0:2

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама