Ротань назвал свою команду мечты: он нашел в ней место Месси, Шевченко и самому себе

Главный тренер молодежной сборной Украины поставил на ворота Буффона, а в полузащиту - Баджо

Главный тренер молодежной сборной Украины по футболу Руслан Ротань, становившийся чемпионом страны в составе киевского "Динамо" и финалистом Лиги Европы с "Днепром", назвал свою команду мечты. Ротань включил в нее обладателя "Золотого мяча-2004" Андрея Шевченко, а также самого себя, правда, в роли запасного.

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"Моя команда-мечты? Вратарь – Буффон. В центре защиты – Мальдини и Рамос, или Пике. Слева играл бы Марсело, справа – Кафу. В центре полузащиты отдал бы предпочтение Пирло, Гаттузо и Баджо. Тройка в атаке – Месси, Роналду и Шевченко. В запасе – я и Слава Шевчук", – заявил в комментарии официальному сайту Украинской ассоциации футбола Руслан Ротань

Руслан Ротань / Фото: Instagram

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Напомним, перед остановкой футбольных соревнований из-за коронавируса молодежная сборная Украины, возглавляемая Русланом Ротаном, провально стартовала в отборе на Евро-2021 и практически лишилась шансов попасть в финальную часть турнира. Однако, по словам президента УАФ Андрея Павелко, об отставке Ротаня речь не идет.

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