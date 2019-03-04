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Рухнул на газон и не встал: в Габоне шокированы смертью футболиста

Сегодня, 13:18

Спортсмен скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу

Рухнул на газон и не встал: в Габоне шокированы смертью футболиста Футбол Спортсмен скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу

Габонский футболист "Аканды" Герман Цинг ушел из жизни во время матча. Игрок бежал по полю, и в какой-то момент рухнул на газон, после чего не приходил в сознание. Отмечается, что спортсмен умер в скорой помощи по дороге в больницу. Причина смерти пока не известна. В одних источниках указывают, что ему было 30 лет, в другом – всего 22.

"Представители габонского футбола оплакивают смерть игрока "Аканды" Германа Цинга, который скончался после падения во время матча", – написал в Twitter нигерийский журналист Олувашина Океледжи.

В середине февраля ушел из жизни легендарный футболист "Динамо". Виталий Хмельницкий провел за киевлян более 200 матчей и четырежды становился чемпионом СССР.

Напомним, что это уже вторая смерть динамовца на этой неделе. 26 ноября в США умер капитан киевского "Динамо" образца 1961 года Виктор Каневский. То была команда, которая первой из немосковских выиграла чемпионат СССР. С 1955 по 1964 годы Каневский провел в составе "бело-синих" 207 матчей в чемпионате и Кубке СССР, забил 85 мячей. Он был единственным киевлянином, выступавшем за сборную СССР на чемпионате мира 1962 года.

Напомним, что в октябре умер известный игрок и тренер "Динамо" Олег Базилевич. Базилевич в качестве игрока выиграл в 1961 году первые золотые медали для киевского "Динамо" в чемпионатах СССР, а также Кубок СССР 1964 года. В качестве тренера становился двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубка Кубков 1975 года и Суперкубка Европы, бронзовым призером Олимпийских игр 1976 года.

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Тег умер, футбол, футболист

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Источники:

Советский спорт , Сегодня|Спорт

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