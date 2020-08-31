Українська
$ 27,48
32,73
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Руководство "Гента" отреагировало на ссору Яремчука с главным тренером клуба

31 августа, 22:41

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Директор бельгийского клуба Луважи попытался замять скандал и смягчить эмоции

Эмоциональные высказывания украинского форварда "Гента" Романа Яремчука не прошли незамеченными боссами вице-чемпионов Бельгии. Сразу после вчерашнего матча с "Мехеленом" Яремчук раскритиковал тактику "Гента", с которой он действует под руководством нового тренера Ласло Болони. Румынский специалист за словом в карман не полез и предложил футболисту подыскивать новый клуб.

Реклама

Попытался сгладить углы директор "Гента" Мишель Луважи, его слова передает сайт Belgium Soccer:

"Роман – эмоциональный парень. Это не первый раз, когда он делает нечто подобное, но, возможно, первый раз в СМИ. К тому же, он выбрал не идеальное время для таких высказываний. Роман уехал в Украину на два международных матча сборной, поэтому я пока не мог с ним разговаривать.

Спорт – это эмоции, но теперь пора сосредоточиться на будущем. Яремчук вправе думать по-своему, но изменение системы в команде требует перемен и от игроков, их размышлений".

В четырех стартовых турах чемпионата Бельгии "Гент" трижды проиграл и скромно победил лишь во вчерашней встрече. Вспомним, как в июне Яремчук привез сына на море в Одессу, проведя часть отпуска на Родине.

Смотрите, как Роман забивал за "Гент" в ворота "Антверпена":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер футбол ссора Гент Бельгия Роман Яремчук
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в
560 млн евро за Месси: раскрыты детали невероятного перехода Лионеля в "Манчестер Сити"Футбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги Европы
Расписание и результаты первого раунда отбора Лиги ЕвропыФутбол
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять