Руководство "Гента" отреагировало на ссору Яремчука с главным тренером клуба

Эмоциональные высказывания украинского форварда "Гента" Романа Яремчука не прошли незамеченными боссами вице-чемпионов Бельгии. Сразу после вчерашнего матча с "Мехеленом" Яремчук раскритиковал тактику "Гента", с которой он действует под руководством нового тренера Ласло Болони. Румынский специалист за словом в карман не полез и предложил футболисту подыскивать новый клуб.

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Попытался сгладить углы директор "Гента" Мишель Луважи, его слова передает сайт Belgium Soccer:

"Роман – эмоциональный парень. Это не первый раз, когда он делает нечто подобное, но, возможно, первый раз в СМИ. К тому же, он выбрал не идеальное время для таких высказываний. Роман уехал в Украину на два международных матча сборной, поэтому я пока не мог с ним разговаривать. Спорт – это эмоции, но теперь пора сосредоточиться на будущем. Яремчук вправе думать по-своему, но изменение системы в команде требует перемен и от игроков, их размышлений".

В четырех стартовых турах чемпионата Бельгии "Гент" трижды проиграл и скромно победил лишь во вчерашней встрече. Вспомним, как в июне Яремчук привез сына на море в Одессу, проведя часть отпуска на Родине.

Смотрите, как Роман забивал за "Гент" в ворота "Антверпена":

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