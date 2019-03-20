Румынские СМИ ополчились на Луческу после его слов о Лобановском

Мистера удивило шестое место украинца в списке лучших тренеров в истории футбола

Мирча Луческу. Фото: AFP

Румынские СМИ ополчились на Луческу после его слов о Лобановском //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cb8/cea/5c8cb8ceab0ac.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cb8/cea/5c8cb8ceab0ac.jpg 2019-03-20T13:19:31+02:00 Футбол Мистера удивило шестое место украинца в списке лучших тренеров в истории футбола

Румынские СМИ ополчились на Мирчу Луческу. Основанием для медийных разборок стали слова Мистера о Валерии Лобановском.

Напомним, Лобановский занял шестое место в рейтинге лучших тренеров в истории футбола, который составил французский журнал France Football. Луческу также нашлось место в этом списке, там ему ответили 41-ю строчку.

"Я очень удивлен позицией Лобановского. Когда он уехал (работать за рубеж), у него не было абсолютно никаких результатов, – заявил Луческу изданию Telekomsport.ro. - Если вы посмотрите на другие сайты, в частности, на УЕФА, то я там занимаю второе место по трофеям".

Одно из ведущих спортивных изданий Румынии, Gazeta Sporturilor, тут же вышло с ответной публикацией, в которой признало, что в ОАЭ и Кувейте Лобановский действительно не снискал лавров. Однако при этом напомнило Луческу, что Лобановский выиграл два Кубка Кубков и один Суперкубок Европы, привел сборную СССР к "серебру" Евро-1988 и воспитал трех обладателей "Золотого мяча" – Блохина, Беланова и Шевченко. "5 причин, по которым тренер, которого критиковал Луческу, заслуживает места в топ-10", – так озаглавила свою статью Gazeta Sporturilor.

Как сообщалось ранее, в Лондоне ищут 12 миллионов евро на академию Лобановского.

Также сообщалось, что сборная Турции уволила Луческу перед стартом в отборе на Евро-2020.

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